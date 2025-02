Mansão de Nicole Kidman em Los Angeles é assaltada

Avaliada em mais de R$ 25 milhões, a mansão de Nicole Kidman e Keith Urban, em Los Angeles, foi invadida no último fim de semana

A mansão da atriz Nicole Kidman, localizada em Los Angeles, nos Estados Unidos, foi assaltada no último fim de semana. De acordo com informações do 'The Post', a artista e o marido, Keith Urban, não estavam presentes no imóvel durante o momento do crime.

Segundo fontes, um homem teria quebrado o vidro de uma janela para conseguir entrar na residência, mas fugiu imediatamente do local após perceber a aproximação de um dos seguranças da famosa. Até o momento, não há informações sobre possíveis itens roubados da casa.

A propriedade, avaliada atualmente em mais de R$ 25 milhões, foi adquirida por Nicole Kidman e Keith Urban em 2008, de acordo com o Business Insider. A mansão possui aproximadamente 370 metros quadrados, com cinco quartos, quatro banheiros, piscina, pátio e deck no segundo andar.

Leitura labial revela conversa de Nicole Kidman com Jodie Foster

As atrizes Nicole Kidman e Jodie Foster foram flagradas em uma conversa durante um intervalo comercial do prêmio Globo de Ouro, realizado em janeiro deste ano. A cena delas conversando viralizou na internet e um especialista em leitura labial identificou o que a loira disse para a amiga.

De acordo com o site Daily Mail, a conversa aconteceu após Jodie Foster ganhar o prêmio de Melhor Atriz em Minissérie ou Filme de Televisão. Ao subir ao palco, Jodie foi alvo de uma brincadeira de Sofia Vergara, que se divertiu ao brincar de pedir para a atriz dar um prêmio para ela. Então, Nicole apoiou a colega.

"Sim, sim… É um prêmio difícil. E está tudo bem. Então, é tão bom. Estou tão feliz que você ganhou, estou tão feliz. É bom. Não estrague. Você ganhou. Certo!", disse ela. Por sua vez, Jodie apenas balançou a cabeça em sinal positivo.

