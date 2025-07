Mãe de Ludmilla revela detalhes sofisticados de sua casa

Mãe de Ludmilla, Silvana Oliveira mostra sua casa sofisticada em vídeo divertido nas redes sociais. Assista aqui

Mãe da cantora Ludmilla, Silvana Oliveira gravou um vídeo divertido para as redes sociais em sua casa sofisticada. Ela abriu as portas do seu lar e revelou alguns detalhes da decoração.

Nas novas imagens, Silvana mostrou uma parte de sua sala de estar, que conta com sofás brancos, é integrada com a cozinha, móveis planejados em tons claros e uma TV enorme.

Além disso, ela mostrou uma parte da cozinha, que tem armários em tons de cinza e bancadas em pedra preta. Porém, o destaque é torneira tecnológica e com várias formas de lavar os utensílios.

Conheça o local abaixo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Silvana (@silvanassoliveira)

Conheça mais sobre Silvana Oliveira, a mãe de Ludmilla, empresária e influenciadora

Silvana Sales de Oliveira é mais do que a mãe de Ludmilla. Empresária e influenciadora digital, ela tem conquistado seu próprio espaço no meio artístico. Aos 51 anos, Silvana vem ganhando notoriedade tanto por seu apoio incondicional à filha quanto por sua atuação social.

Silvana nasceu e cresceu no Rio de Janeiro. Ela trabalhou como dançarina de samba, passista da Grande Rio, e chegou a administrar um bar para garantir o sustento da família durante os primeiros anos de Ludmilla. Criou a cantora praticamente sozinha. Silvana enfrentou dificuldades financeiras, mas garante que isso a tornou mais forte e determinada.

Hoje ela é empresária e celebridade da internet, com presença frequente nas redes ao lado da filha e da esposa de Ludmilla, Brunna Gonçalves. Recentemente publicou no Instagram uma homenagem carinhosa: “Hoje é dia da minha Lulu!!! Tenho tanto orgulho da mulher forte que você se tornou, minha filha... linda e inteligente” — comentário que emocionou fãs.

Com o nascimento da neta Zuri, primeira filha de Ludmilla e Brunna, Silvana assumiu um novo papel: o de avó. Em junho de 2025, postou no Instagram carinhosa homenagem à netinha: “Que Deus em sua infinita bondade lhe cuide... vovó te ama muito!” Em entrevista à CNN Brasil, ela falou com orgulho da bebê: “Ela é muito linda, muito perfeitinha, meu Deus!”

A empolgação da avó nas redes sociais não passou despercebida. Silvana já exibiu fotos da neta no colo, emocionando seguidores e reforçando a imagem de família unida e cheia de afeto.