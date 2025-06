Luma Cesar visita obra de sua mansão com o marido: 'Ungir e orar'

Após meses de seu casamento e morando na casa dos pais, Luma Cesar visita obra de seu lar e faz oração com o marido para abençoar o local

A herdeira de Cesar Filho e Elaine Mickely, Luma Cesar, está construindo uma mansão no Brasil com seu marido, o empresário estrangeiro Ed Beccle. Nesta terça-feira, 03, a jovem foi com o amado visitar a obra e mostrou um pouco do local.

Ainda com tudo em fase de construção, a moça surgiu curtindo o momento de construção e falou que foi com o amado para abençoar o local. Religiosos, Luma Cesar e Ed Beccle oraram para abençoarem seu lar.

"Sempre que vamos visitar a obra da nossa casa ficamos assim...", contou sobre ficarem emocionados e felizes ao verem o processo. "Dia de ungir e orar pela nossa futura casinha", falou sobre o que fizeram no local.

Recentemente, Luma Cesar falou sobre ainda não ter se mudado para sua residência. " A casa que nós compramos, nós estamos fazendo uma reforma na casa , quem já lidou com reforma sabe que leva um tempo, por enquanto nós estamos hospedados na casa dos meus pais, que é uma delícia, mas nós também queremos nosso espaço, daqui um tempinho a gente vai pra outra casa, que vai ser nossa casa temporária, enquanto a nossa casa, casa, fica pronta, que ainda vai levar um tempinho, não sei exatamente quando, mas se deus quiser mais cedo do que imaginamos ", contou sobre estar hospedada na casa dos pais.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luma (@luma.cesar)

Elaine Mickely revela por que Luma Cesar lutou para casamento acontecer

Em sua rede social, Elaine Mickely tirou a dúvida dos internautas sobre Luma Cesar ter lutado para o casamento acontecer e explicou a cautela que a herdeira teve ao se relacionar.

"Eu faço questão de responder essa pergunta, sabe por que? Vocês imaginem que, pra você confiar em um rapaz que seja brasileiro, você tem que saber da família dele, do trabalho dele, você tem que saber os princípios, da onde essa pessoa vem, em todos os sentidos, as intenções dele, você imagina o Ed sendo britânico, sendo inglês, é lá do outro lado do mundo, então a pessoa vem obviamente, sou aquilo, faço, com todas as características dele, só que pra você se certificar de tudo isso não é fácil", começou explicando e detalhou melhor a situação.

É bom lembrar que o casamento no civil do casal aconteceu na sexta-feira, 7 de fevereiro. Um dia depois, ocorreu a cerimônia religiosa também no hotel de luxo que escolheram em Fortaleza, no Ceará. Após a grande festa, eles estão fazendo uma viagem de lua de mel com destinos surpresas para Luma, tudo preparado por Ed.

