Mansão de Ana Hickmann: Entenda os rumores

Mansão luxuosa de Ana Hickmann em Itu, São Paulo, é alvo de rumores de que pode ir à leilão e a equipe da apresentadora desmente

A apresentadora Ana Hickmann já está separada oficialmente do seu ex-marido, o empresário Alexandre Correa. Porém, a mansão onde eles viveram ainda segue em meio a rumores sobre seu destino.

Na manhã desta terça-feira, o Portal Leo Dias informou que o Tribunal de Justiça de São Paulo autorizou que a mansão localizada em Itu, São Paulo, vá à leilão para que o dinheiro seja usado para pagar uma dívida de mais de R$ 750 mil. No processo, Alexandre colocou o imóvel como um bem a ser usado para pagar o valor da dívida.

No entanto, a equipe de comunicação de Ana Hickmann desmentiu os rumores. Os representantes da comunicadora informaram que a mansão está alienada para outro objetivo e não pode ser usada para quitar dívidas.

"É falsa a informação de que a justiça autorizou o leilão da mansão de Itu para pagamento de dívidas, a pedido de Alexandre Correa. O que existe é um acordo duvidoso e genérico, sem qualquer individualização ou discriminação de qualquer imóvel. O imóvel mencionado está em alienação fiduciária ao Banco Daycoval, logo, nunca poderia ter sido oferecido em garantia de qualquer dívida, sob pena de incorrer em crime. Alexandre, mais uma vez, faz acordo que não pode cumprir, pois segue em desacordo com a Lei e os princípios do Direito", informaram em nota oficial.

A casa luxuosa está sem moradores há mais de um ano. Foi lá que Ana e Alexandre tiveram a discussão que levou ao fim do casamento deles há alguns anos. A propriedade fica dentro de um condomínio sofisticado e é avaliada em R$ 40 milhões.

O segundo casamento de Ana Hickmann

A apresentadora Ana Hickmann revelou que já está casada com o apresentador Edu Guedes. Os dois estão juntos há pouco mais de um ano e já oficializaram o casamento no civil. Ela contou a novidade para os fãs em um vídeo publicado em seu canal no YouTube nesta segunda-feira, 19.

A estrela não revelou detalhes, mas confirmou que eles já são ‘marido e mulher. "Nós já casamos no civil. Já se separou? Sim, graças a Deus. Já casou no civil? Sim, graças a Deus. Mas eu quero meu casamento religioso do jeito que a gente merece e que eu sempre sonhei. Vai acontecer”, afirmou ela.

Inclusive, Ana contou que ainda não marcou a data do casamento religioso porque o local escolhido pelos noivos não está pronto. Eles vão casar na fazenda de Edu Guedes, mas o local está em reforma. Eles vão esperar a obra terminar para marcarem a data. A apresentadora também contou que vai caminhar até o altar com o filho, Alexandre, de 11 anos.

Leia também: Edu Guedes ganha declaração de Ana Hickmann: 'Transformou minha vida'