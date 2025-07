Juju Salimeni dá desconto para vender sua antiga cobertura duplex; veja os valores

Alguns meses após anunciar a venda de sua antiga cobertura duplex, Juju Salimeni resolveu dar um "desconto" para tentar vender a propriedade

Alguns meses após anunciar a venda de sua antiga cobertura duplex, a influenciadora digital Juju Salimeniresolveu dar um "desconto" para tentar vender a propriedade. A imobiliária responsável descreve o imóvel de 246 m², localizado em Santana, na Zona Norte de São Paulo, como uma "mansão suspensa".

A apresentadora compartilhou neste domingo, 27, em suas redes sociais, um anúncio atualizado do imóvel. Agora, além de estar disponível para locação, a propriedade pode ser adquirida por R$ 2,5 milhões — uma redução de R$ 180 mil em relação ao valor anunciado em setembro de 2024, quando estava à venda por R$ 2,68 milhões, segundo informações do portal Quem.

Atualmente, Salimeni mora em Alphaville. Ela divide a casa com o noivo, o fisiculturista Diogo Basaglia.

Storie de Juju Salimeni — Foto: Reprodução | Instagram

Como é o imóvel?

O apartamento à venda conta com quatro suítes, incluindo uma suíte master com closet e vista panorâmica. A sala é dividida em dois ambientes, com piso nivelado junto com a sacada. Na parte superior, a area externa tem uma churrasqueira e uma piscina privativa. O imóvel oferece também cinco vagas de garagem.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 〽️eco | Consultor imobiliário das ⭐️ (@mecoimoveis)

Qual era o salário de Juju Salimeni no Pânico na TV?

Recentemente, Juju Salimeni foi a convidada do Festa da Firma Podcast, apresentado por seu ex-colega de Pânico na TV!, Ceará. A famosa relembrou os bastidores de sua carreira e também abriu o jogo sobre o salário que recebia na época do programa.

Ela contou que, em 2008, no início de sua trajetória como panicat, recebia apenas R$ 100 por gravação, valor que mais tarde subiu para R$ 200: “A gente ganhava esse cachêzinho de participação”, contou ela.

