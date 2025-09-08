CARAS Brasil
Juju Salimeni compra mansão de R$ 19 milhões e revela como será a decoração

Veja as fotos do projeto de decoração da nova mansão de Juju Salimeni, que terá 6 suítes, piscina aquecida, elevador e salão de beleza

por Priscilla Comoti
Publicado em 08/09/2025, às 15h17

Juju Salimeni e o noivo mostram o projeto da nova mansão
Juju Salimeni e o noivo mostram o projeto da nova mansão - Foto: Divulgação

A musa fitness Juju Salimeni tem um novo lar! Ela e o noivo, o fisiculturista Diogo Basaglia, compararam uma nova mansão de R$ 19 milhões em Alphaville, na Grande São Paulo.

O casal já está com o projeto de decoração pronto para ser executado. O local terá estilo moderno e tons sóbrios, que darão um toque de sofisticação para o espaço luxuoso.

A mansão tem seis suítes, elevador, salão de beleza, um closet para cada integrante do casal, piscina aquecida, adega climatizada e sauna. Os dois devem se mudar para a nova casa em outubro.

"Essa casa com certeza é a realização de um sonho porque eu consegui reunir tudo que eu mais amo em um único lugar: espaço, conforto, privacidade e vista para a mata. Eu sou uma pessoa que gosta de ficar bastante em casa, por isso também quis fazer um salão de beleza e um cinema. Não montamos academia porque a nova casa fica bem próximo à Ironberg que é a nossa academia, então não tem necessidade", disse Juju. 

Projeto da decoração da nova mansão de Juju Salimeni - Foto: Divulgação
Projeto da decoração da nova mansão de Juju Salimeni - Foto: Divulgação
Projeto da decoração da nova mansão de Juju Salimeni - Foto: Divulgação
Projeto da decoração da nova mansão de Juju Salimeni - Foto: Divulgação
Projeto da decoração da nova mansão de Juju Salimeni - Foto: Divulgação
Projeto da decoração da nova mansão de Juju Salimeni - Foto: Divulgação
Projeto da decoração da nova mansão de Juju Salimeni - Foto: Divulgação
Projeto da decoração da nova mansão de Juju Salimeni - Foto: Divulgação
Projeto da decoração da nova mansão de Juju Salimeni - Foto: Divulgação
Projeto da decoração da nova mansão de Juju Salimeni - Foto: Divulgação
Projeto da decoração da nova mansão de Juju Salimeni - Foto: Divulgação
Projeto da decoração da nova mansão de Juju Salimeni - Foto: Divulgação
Projeto da decoração da nova mansão de Juju Salimeni - Foto: Divulgação
Projeto da decoração da nova mansão de Juju Salimeni - Foto: Divulgação
Projeto da decoração da nova mansão de Juju Salimeni - Foto: Divulgação
Projeto da decoração da nova mansão de Juju Salimeni - Foto: Divulgação
Projeto da decoração da nova mansão de Juju Salimeni - Foto: Divulgação
Projeto da decoração da nova mansão de Juju Salimeni - Foto: Divulgação
Projeto da decoração da nova mansão de Juju Salimeni - Foto: Divulgação
Projeto da decoração da nova mansão de Juju Salimeni - Foto: Divulgação
Projeto da decoração da nova mansão de Juju Salimeni - Foto: Divulgação
Projeto da decoração da nova mansão de Juju Salimeni - Foto: Divulgação
Projeto da decoração da nova mansão de Juju Salimeni - Foto: Divulgação
Projeto da decoração da nova mansão de Juju Salimeni - Foto: Divulgação
Projeto da decoração da nova mansão de Juju Salimeni - Foto: Divulgação
Projeto da decoração da nova mansão de Juju Salimeni - Foto: Divulgação
Projeto da decoração da nova mansão de Juju Salimeni - Foto: Divulgação
Projeto da decoração da nova mansão de Juju Salimeni - Foto: Divulgação
Projeto da decoração da nova mansão de Juju Salimeni - Foto: Divulgação
Projeto da decoração da nova mansão de Juju Salimeni - Foto: Divulgação
Projeto da decoração da nova mansão de Juju Salimeni - Foto: Divulgação
Projeto da decoração da nova mansão de Juju Salimeni - Foto: Divulgação
Projeto da decoração da nova mansão de Juju Salimeni - Foto: Divulgação
Projeto da decoração da nova mansão de Juju Salimeni - Foto: Divulgação
Projeto da decoração da nova mansão de Juju Salimeni - Foto: Divulgação
Projeto da decoração da nova mansão de Juju Salimeni - Foto: Divulgação
Projeto da decoração da nova mansão de Juju Salimeni - Foto: Divulgação
Projeto da decoração da nova mansão de Juju Salimeni - Foto: Divulgação
Projeto da decoração da nova mansão de Juju Salimeni - Foto: Divulgação
Projeto da decoração da nova mansão de Juju Salimeni - Foto: Divulgação

Qual era o salário de Juju Salimeni no Pânico na TV?

Recentemente, Juju Salimeni foi a convidada do Festa da Firma Podcast, apresentado por seu ex-colega de Pânico na TV!, Ceará. A famosa relembrou os bastidores de sua carreira e também abriu o jogo sobre o salário que recebia na época do programa.

Ela contou que, em 2008, no início de sua trajetória como panicat, recebia apenas R$ 100 por gravação, valor que mais tarde subiu para R$ 200: “A gente ganhava esse cachêzinho de participação”, contou ela.

Priscilla Comoti é editora de conteúdo do site CARAS. Ela é formada em jornalismo e em audiovisual, já passou pelos sites Contigo!, Minha Novela, TiTiTi, Mais Novela e Portal Márcia Piovesan. Escreve sobre celebridades, notícias sobre a família real britânica, TV, reality show e novelas.

