Ivete Sangalo mostra como está a obra da mansão que constrói em sua terra natal

A cantora Ivete Sangalo visitou a construção da mansão que que está erguendo em Juazeiro, sua cidade natal, na Bahia. O momento foi compartilhado nas redes sociais por Gabriel Lustosa, arquiteto responsável pelo projeto do imóvel, que fica às margens do rio.

Na imagem, Ivete Sangalo aparece sorridente ao lado do arquiteto Gabriel Lustosa, em frente a construção em andamento. Ao fundo, é possível ver parte da obra, com paredes de textura rústica e um cenário arborizado, com um grande pé de seriguela.

"No coração da obra, já é possível sentir a energia dessa casa de roça à beira do rio. Um projeto cheio de natureza, alma e muito axé! Pronto para receber a família e muitas boas risadas. Obrigado pela confiança, Ivete", escreveu o profissional na legenda do registro.

Recentemente, a cantora falou sobre o projeto. "A gente está fazendo um trabalho lindo lá no rio. Eu inventando minhas coisas, querendo tudo na casa da cor do rio, da cor da terra, da cor disso, da cor daquilo… e esse homem tá correndo. Mas tá ficando tudo lindo. Estou afim de engajar com essa casa. Eu sou reservada com essas coisas, mas a casa tá tão babado que eu vou engajar com ela. Tem a simplicidade do rio, mas tá chiquérrima", disse ela.

O relacionamento de Ivete Sangalo e Daniel Cady

Juntos desde 2008, Ivete Sangalo e Daniel Cady oficializaram a união em 2011, em uma cerimônia intimista para amigos e familiares. Os dois são pais de Marcelo, de 13 anos, e das gêmeas, Marina e Helena, de 5. Recentemente, eles comemoraram 16 anos anos de união.

