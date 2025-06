A ilha de Johnny Depp: Saiba como é o lugar paradisíaco do ator

O ator Johnny Depp é dono de uma ilha particular nas Bahamas que ele comprou por US$ 8 milhões. Saiba mais sobre como é o local

O ator Johnny Depp é dono de uma ilha particular nas Bahamas. A propriedade recebeu o nome de Little Hall’s Pond Cay e custou US$ 3,6 milhões para o bolso dele.

A ilha tem 182 mil metros quadros e fica no arquipélago de Exumas. Inclusive, ele comprou um barco de US$ 8 milhões para chegar até a ilha. A ilha tem uma casa no estilo rancho com vista panorâmica e também casas menores para hóspedes.

O local possui seis praias e ele deu nomes especiais para cada uma delas: as praias Lily-Rose e Jack, em homenagem aos filhos; Paradis, homenagem para a ex-mulher Vanessa Paradis; Gonzo, em homenagem a um amigo; e Brando, em homenagem a Marlon Brando.

“É o meu lugar no mundo e onde me sinto mais em casa, porque ninguém está olhando para mim e posso ser completamente normal. Nesta ilha, ninguém está olhando para mim”, afirmou.

Veja as fotos de pessoas que já se aproximaram da ilha:

Polêmica com Johnny Depp

O ator Johnny Depp se tornou assunto ao ser encontrado inconsciente em um quarto de hotel, em Budapeste, em 2023. Com a notícia, muitos fãs e admiradores do artista, que enfrentou um processo judicial contra a ex-mulher Amber Heard no passado, ficaram curiosos sobre como está sua vida.

Após o fim do conturbado julgamento, que acabou se tornando público, Johnny Depp partiu para a Europa em turnê com a sua banda. Além disso, ele também passou a gravar o filme francês Jeanne du Barry, que estreou em maio no Festival de Cinema de Cannes.

"Ele se sente incrivelmente sortudo por fazer o que ama", disse uma fonte próxima ao artista para a revista People. Na época da estreia do longa-metragem, o artista ainda negou que estaria sofrendo um boicote de Hollywood e ironizou ao dizer que não voltaria aos filmes, já que não teria saído dali.

Além disso, jornalistas da imprensa internacional apontariam que a Marvel estaria pensando em inserir Johnny Depp em seu universo cinematográfico. Ele já havia afirmado que Namor era seu personagem dos sonhos, porém, o papel foi interpretado por Tenoch Huerta.

Ainda assim, o jornalista Twip afirma que o astro de Hollywood pode ganhar uma chance em novas produções da Marvel e Sony, integrando o universo do Homem-Aranha. Ainda não se sabe ao certo qual personagem o ator ganharia, porém, há especulações sobre spin-offs dos vilões da trama.

