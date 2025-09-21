Filho de Chitãozinho exibe detalhes do seu 1º apartamento ao sair da casa dos pais

Filho de Chitãozinho, Enrico se muda para seu primeiro apartamento em São Paulo aos 23 anos, após sair da casa dos pais

Filho do cantor sertanejo Chitãozinho, o jovem cantor Enrico, de 23 anos, saiu da casa dos pais. O rapaz acaba de se mudar para o seu primeiro apartamento em São Paulo e surpreendeu ao mostrar detalhes da decoração do imóvel luxuoso.

Enrico se mudou para um apartamento com vista para a zona sul de São Paulo e espaçoso. O local possui uma sala de estar com vários ambientes de descanso e grandes janelas para deixar o local com iluminação natural.

Além disso, ele escolheu uma decoração moderna, que une itens em madeira com pedras naturais e detalhes em dourado. O imóvel ainda não está totalmente finalizado e segue em reforma, mas ele já deu spoilers de alguns detalhes nas fotos já morando no local.

“De malas prontas, toda mudança carregada e um mix de despedida e ciclos novos (e um look inspirado no Avatar rs…). São lembranças que ficam e novas histórias que começam a ser escritas! Bora morar sozinho então!”, disse ele na legenda do post.

Anteriormente, Enrico vivia em Campinas, no interior de São Paulo, com os pais.

Chitãozinho também comprou apartamento em São Paulo

O cantor Chitãozinho, da dupla com Xororó, comprou um apartamento luxuoso em São Paulo junto com a esposa. Recentemente, ele mostrou a decoração luxuosa do espaço, que une a decoração clássica com detalhes modernos.

O ambiente de estar possui decoração em tons de marrom com direito a estante de madeira com os prêmios que ele acumulou ao longo da carreira e também outros objetos encantadores. No outro lado da sala, a estante é dourada com vários vasos para enfeitar as prateleiras. O hall de entrada do apartamento tem um espelho em formato orgânico e também um relógio clássico e vintage, além do castiçal. Enquanto isso, a área gourmet conta com churrasqueira elétrica e armários brancos.

Veja as fotos do apartamento de Chitãozinho:

