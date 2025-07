Esta é a casa de Karine Teles: Apartamento carioca repleto de lembranças

Atriz que faz a Aldeíde da novela Vale Tudo, da Globo, Karine Teles mora em apartamento com decoração repleta de significados

A atriz Karine Teles é um dos destaques do remake da novela Vale Tudo, da Globo. Ela conquistou os telespectadores com a divertida Aldeíde, que chama a atenção com seus looks monocromáticos e carisma nas alturas. Que tal saber como é a casa da atriz na vida real?

Karine vive em um apartamento repleto de histórias. A propriedade fica no Rio de Janeiro e ela decorou cada cantinho com lembranças de sua vida e trajetória profissional.

Em 2022, a estrela abriu as portas de seu apartamento na revista CARAS e caprichou nas poses durante o ensaio fotográfico. Confira abaixo!

Karine Teles mostra como é o seu apartamento na Revista CARAS - Foto: Cadu Pillotto

Karine Teles mostra como é o seu apartamento na Revista CARAS - Foto: Cadu Pillotto

Karine Teles mostra como é o seu apartamento na Revista CARAS - Foto: Cadu Pillotto

Karine Teles mostra como é o seu apartamento na Revista CARAS - Foto: Cadu Pillotto

Karine Teles mostra como é o seu apartamento na Revista CARAS - Foto: Cadu Pillotto

Karine Teles mostra como é o seu apartamento na Revista CARAS - Foto: Cadu Pillotto

Karine Teles mostra como é o seu apartamento na Revista CARAS - Foto: Cadu Pillotto

Karine Teles mostra como é o seu apartamento na Revista CARAS - Foto: Cadu Pillotto

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Karine Teles (@karineteles)

Os fihos gêmeos de Karine Teles

A atriz Karine Teles aproveitou a noite de terça-feira, 20 na companhia dos filhos gêmeos, Francisco e Arthur, de 14 anos. Ela levou os herdeiros para a première da série Pablo e Luisão, do Globoplay, no Rio de Janeiro.

No evento, o trio posou lado a lado e os meninos surpreenderam ao mostrarem o quanto já cresceram. Inclusive, os dois estão quase da mesma altura da mãe.

Atualmente, Karine está no ar como a divertida Aldeíde na novela Vale Tudo, da Globo.

Karine Teles faz rara aparição com os filhos gêmeos - Foto: Victor Chapetta - Agnews

Leia também: Karine Teles, a Madeleine de Pantanal, abre as portas de seu apartamento