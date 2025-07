Esposa de Faustão reage aos rumores sobre venda de apartamento milionário

Depois de ver os rumores de que Faustão teria colocado apartamento milionário à venda, a esposa dele falou sobre o assunto

Esposa do apresentador Faustão, Luciana Cardoso falou sobre os rumores de que o marido teria colocado um apartamento milionário à venda. Os rumores surgiram nesta semana sobre um apartamento no estilo de cobertura em bairro nobre de São Paulo, que teria sido colocado à venda por R$ 120 milhões. No entanto, a esposa do comunicador disse que o local foi vendido há dois anos.

Luciana falou sobre o assunto ao responder nos comentários de um portal de celebridades nesta segunda-feira, 21. “ Já vendemos há mais de 2 anos… Não sei como essas notícias se espalham ”, disse ela. Então, um dos filhos de Faustão, João Silva, também fez um comentário. “Ele vendeu esse apartamento tem 2 anos”, afirmou.

O apartamento em questão é uma cobertura no bairro Jardim Europa, área nobre da capital paulista. O local possui 20 vagas de garagem, depósito privativo de 24 metros quadrados e condomínio de R$ 36 mil por mês.

João Silva fala sobre Faustão

O apresentador João Silva, de 21 anos, falou sobre a saúde do pai, o apresentador Fausto Silva, de 75 anos, que está afastado da TV. Isso porque o veterano da televisão passou por um transplante de coração em agosto de 2023, e de rim, em fevereiro de 2024. Ele também chegou a ser internado em maio, mas a família não expôs o motivo da hospitalização.

Em entrevista à Quem, João Silva declarou: "Ah, meu pai é um guerreiro. A cabeça dele, a velocidade do pensamento, a alegria com a vida. Ele é um cara que tem uma saúde mental... É um guerreiro. Passou por muitos momentos difíceis e tem coisas que a gente olha, e pensa: 'será que eu conseguiria passar como ele?'. Acho que nossa geração não é tão casca grossa como a geração dele", disse.

E completou: "Eu falo com ele, meu grande conselheiro, ídolo da minha vida. Cada decisão que tomo, pergunto pra ele. Ele sempre é uma parte primordial em cada decisão minha.", continuou.

