Encalhou?! Pais de Larissa Manoela dão desconto inacreditável para venda de mansão

Mansão de Larissa Manoela junto com os pais está à venda e o valor teve um desconto generoso. Saiba qual é o novo preço

A atriz Larissa Manoela se afastou dos pais, Silvana Taques e Gilberto Elias, há alguns anos e deixou para eles uma mansão luxuosa no Rio de Janeiro. Porém, a casa está encalhada no mercado imobiliário e os pais dela resolveram dar um grande desconto para quem quiser comprar.

De acordo com o Jornal Extra, a propriedade de alto padrão fica em um condomínio na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, e conta com cinco quartos, sete banheiros, piscina, churrasqueira, jardim, campo de futebol, piscina e garagem para seis carros. O local estava sendo anunciado pelo valor de R$ 10 milhões.

Porém, como a propriedade está à venda há muito tempo, eles resolveram baixar o valor. Os pais de Larissa Manoela deram um desconto de R$ 3,5 milhões. Assim, o novo valor do imóvel é de R$ 6,5 milhões.

Câmara dos Deputados quer criar lei com o nome de Larissa Manoela

A história da atriz Larissa Manoela com seus pais foi inspiração para um projeto de lei no Brasil. O drama financeiro da artista virou assunto há alguns anos na mídia quando ela teve um atrito com os pais e perdeu o contato com eles por discordâncias na forma de administrar a fortuna que conquistou em sua carreira desde a infância. Agora, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto que regulamenta a administração dos bens de crianças.

De acordo com o site G1, a Câmara dos Deputados aproveitou o projeto que coloca limitações contra condutas abusivas dos pais na administração do dinheiro e bens dos filhos. A intenção do projeto é proteger os recursos conquistados por crianças e adolescentes durante seu crescimento.

O projeto diz que é abusivo quando os pais fazem a utilização indiscriminada, veda o acesso e faz a apropriação indevida dos recursos obtidos pela criança por meio de suas habilidades. O texto diz que a gestão deve ser responsável e com foco na formação e bem-estar da criança ou adolescente. Além disso, os pais deverão seguir um protocolo de prestação de contas com legalidade e transparência a cada anos. Caso a justiça observe a conduta abusiva dos pais, o juiz pode limitar o acesso aos recursos financeiros do menor de idade, criar uma reserva especial ou solicitar uma auditoria.

O projeto foi encaminhado para o Senado, que deverá fazer a análise e aprovar. Caso seja aprovado, o projeto segue para a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

