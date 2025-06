Decoração do quarto da filha de Juliano Cazarré que recebe cuidados especiais

Filha de Juliano Cazarré e Leticia Cazarré, Maria Guilhermina recebe cuidados médicos em casa e ganha um quarto com decoração especial

O ator Juliano Cazarré e a esposa, Leticia Cazarré, renovaram a decoração do quarto da filha Maria Guilhermina, de 2 anos. A menina nasceu com uma condição genética no coração que a fez passar por cirurgias nos primeiros meses de vida e ficar um longo tempo internada. Hoje em dia, ela vive com cuidados médicos em casa e ganhou uma decoração encantadora em seu quarto.

Nas redes sociais, Leticia mostrou o resultado final da decoração do quarto da filha. O ambiente foi decorado com móveis planejados e papel de parede repleto de desenhos infantis. O local também conta com a cama hospitalar e os equipamentos de suporte para a vida da menina.

"A Guigui vive num homecare, e por muito tempo o quarto dela foi apenas funcional. Frio, cheio de equipamentos, sem cor, sem infância. E o nosso maior desejo era transformar esse ambiente. Trazer mais vida, mais infância", disse a mãe coruja, e completou: "Tudo foi pensado pra que ela se sentisse, enfim, num quarto de menina. Agora temos aqui um lugar onde o cuidado e a infância convivem lindamente".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leticia Cazarré (@leticiacazarre)

O que a Maria Guilhermina tem?

Filha de Juliano e Leticia Cazarré, Maria Guilhermina vive com condições de saúde que exigem monitoramento frequente por causa de sequelas em sua saúde dos tratamentos que faz desde que nasceu. Maria Guilhermina nasceu com a Anomalia de Ebstein, que é uma doença no coração e que foi diagnosticada ainda durante a gestação. Ela passou os 7 primeiros meses de vida internada no hospital. Hoje em dia, ela recebe acompanhamento em casa e vai ao hospital quando acontece alguma intercorrência.

Vale lembrar que Juliano Cazarré e Leticia estão juntos há mais de 13 anos. Os dois são pais de seis filhos: Vicente, de 14 anos, Inácio, de 11, Gaspar, de cinco, Maria Madalena, de 3, Maria Guilhermina, de 2, e Estêvão, de sete meses.

Leia também:Leticia Cazarré revela motivo de susto com a filha internada: ‘Nunca tinha visto’