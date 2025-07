Dan Stulbach abre as portas de sua casa e revela como é a decoração

O ator Dan Stulbach usou as redes sociais para compartilhar curiosidades sobre a decoração do imóvel onde vive há alguns meses

O ator Dan Stulbach usou as redes sociais para compartilhar alguns registros de sua casa. Em um vídeo publicado nesta quarta-feira, 30, ele mostrou curiosidades sobre a decoração do imóvel onde vive há alguns meses.

"A gente entrou nesta casa faz alguns meses (...) Eu quis um tapete de um tamanho que englobasse os móveis em cima, assim fica parecendo que a sala é maior. (Queria) que ficasse elegante, prático e moderno", detalhou o artista

Stulbach também revelou que tem um cachorro de grande porte e contou que foi ele mesmo quem desenhou a própria mesa de jantar. "Eu adoro ela", confessou o ator, que é pai de Anita e Davi.

A carreira de Dan Stulbach

Dan Stulbach estreou na televisão em uma participação na novela O Rei do Gado (1996), na Globo. No ano seguinte, esteve em O Amor Está no Ar, como Horácio. Ele ficou ficou conhecido em 2003 por interpretar Marcos Soares, um personagem bastante polêmico na telenovela Mulheres Apaixonadas,.

Em 2004, viveu o o romântico chef de cozinha Edgard em Senhora do Destino. Ele também esteve em outras produções da emissora: JK (2006), Amazônia (2007), Som & Fúria (2009), Afinal O que Querem as Mulheres (2010), Fina Estampa (2011), Força do Querer (2017) e O Sétimo Guardião (2018).

Entre seus trabalhos recentes no cinema, ele integrou o elenco do longa brasileiro Ainda Estou Aqui, vencedor do Oscar, e também pode ser visto no filme Fé Para o Impossível. Atualmente, ele roda o filme "Uma praia em nossas vidas", que protagoniza ao lado de Alessandra Negrini.

Em entrevista recente à CARAS Brasil, o artista falou sobre as transformações na carreira e nova fase.

