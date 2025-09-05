CARAS Brasil
Conheça o novo apartamento de Fernanda Rodrigues em Portugal

Vivendo na Europa com a família, a atriz Fernanda Rodrigues celebra a conquista do seu apartamento em Portugal e mostra a decoração da área principal

por Priscilla Comoti
Publicado em 05/09/2025, às 12h22

Fernanda Rodrigues mostra seu novo apartamento em Portugal
Fernanda Rodrigues mostra seu novo apartamento em Portugal - Foto: Reprodução / Instagram

A atriz e apresentadora Fernanda Rodrigues tem um novo lar para chamar de seu! Vivendo na Europa com a família, ela conquistou o seu apartamento em Lisboa, Portugal, e está radiante com o novo espaço.

Tanto que ela mostrou como ficou a decoração da área principal, que tem conceito aberto. Em um vídeo no Instagram, a estrela mostrou o novo apartamento, que tem grandes janelas com vista para a cidade, sala de estar integrada com a sala de jantar e piso de madeira.

A decoração foi feita em tons claros, com móveis de madeira em tom natural e estofados cinza ou bege. Além disso, a sala de jantar conta com lustre moderno e o espaço ainda possui um cantinho para leitura, com poltrona e estante de livros.

"Pensa numa felicidade? E o que eu estou sentindo! A gente trabalhou muito e plantou muitas coisas lindas ao longo da vida e agora estamos colhendo os frutos de alguns dos nossos sonhos! Nosso apartamento tão sonhado aqui. Estou pura gratidão!", disse ela. 

Fernanda Rodrigues mostra seu novo apartamento em Portugal - Foto: Reprodução / Instagram
Fernanda Rodrigues retirou um carcinoma da testa

A atriz Fernanda Rodrigues, de 45 anos, relatou que realizou o procedimento de retirada de um carcinoma após o retorno do câncer de pele. A artista publicou um vídeo em suas redes sociais contando como estava após o procedimento.

Primeiro, quero dizer que está tudo ótimo, já fiz meu procedimento. E como falei no meu primeiro vídeo, quando a gente descobre rápido e age rápido, dá tudo certo. Então, já tirei, já acabou, já não tenho mais nada. Meu basocelular já foi embora”, relatou a atriz.

A artista fez um alerta para os seus seguidores para que ficassem atentos a qualquer anormalidade. “Fiquem atentos! Vejam seus sinais, suas manchinhas, suas feridas, sinais diferentes da pele. Informação nunca é demais. Ajam rápido. Vá ao seu dermatologista pelo menos uma vez por ano e resolva suas coisas rapidinho”, aconselhou ela.

Fernanda comentou sobre a importância dos exames de rotina e agradeceu pelo carinho que recebeu de seus fãs nestes últimos tempos. “Como falei no outro vídeo pra vocês, informação e precaução fazem toda diferença! Já removi meu basocelular (a palavra carcinoma assusta muito) fiz o procedimento, foi super tranquilo e estou ótima! Já foi! Não tenho mais nada! Vida que segue!!! Bora se cuidar, ficar atenta aos sinais e qualquer coisinha diferente na pele fale com seu médico! Vá ao dermatologista pelo menos uma vez por ano! Obrigada pelo amor que eu recebi! Me senti muito amada!!! Beijo imenso pra vocês”, escreveu a artista na legenda do post.

Leia também: Fernanda Rodrigues faz procedimento após retorno do câncer de pele: 'Já foi'

Priscilla Comoti é editora de conteúdo do site CARAS. Ela é formada em jornalismo e em audiovisual, já passou pelos sites Contigo!, Minha Novela, TiTiTi, Mais Novela e Portal Márcia Piovesan. Escreve sobre celebridades, notícias sobre a família real britânica, TV, reality show e novelas.

