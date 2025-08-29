Conheça o apartamento da mãe de Fabiana Justus, Sacha Chryzman

Mãe de Fabiana Justus, Sacha Chryzman surpreende ao mostrar como é o seu apartamento, que tem decoração clássica

Mãe da influencer Fabiana Justus, Sacha Chryzman surpreendeu ao mostrar como é o seu apartamento em São Paulo. Na noite de quinta-feira, 28, ela recebeu amigos para um jantar em casa e aproveitou para revelar os detalhes da decoração dos ambientes da área social.

Sacha revelou que seu apartamento tem a decoração clássica. O local possui sofás e poltronas brancos e móveis em tons de madeira escura na sala de estar.

Além disso, a sala de TV conta com sofá confortável e estante com armários brancos. Enquanto isso, a sala de jantar conta com mesa com tampo de vidro e cadeiras de madeira clássica, além de aparador de vidro na parede.

Saiba mais sobre a mãe de Fabiana Justus

Fabiana Justus é fruto do primeiro casamento do empresário e apresentador Roberto Justus com Sacha Chryzman. Roberto e Sacha foram casados entre os anos de 1980 e 1989 e tiveram dois filhos juntos: Fabiana e Ricardo. Os dois se conheceram quando ela tinha apenas 17 anos e logo de apaixonaram e casaram. Na época, ela queria cursar medicina, mas desistiu em prol do casamento. Durante o casamento, ela iniciou a faculdade de administração, mas não concluiu. Hoje em dia, ela trabalha na área de vendas no mercado de luxo.

Em uma participação no podcast FabTalks, apresentado por sua filha, Sacha contou sobre como conheceu o ex-marido. Ela disse que seus pais foram em uma festa e conheceram Roberto, que logo perguntou se eles tinham uma filha. Ele pediu o telefone da casa da família e ligou para conhecer Sacha.

"A minha mãe falou: ‘Filha, conheci o homem da sua vida. Ele é lindo’. Eu nunca me esqueço que ela reparou nas mãos do Roberto e disse que ele tinha mãos de pianista, por causa dos dedos longos. Eu nem liguei. Ela disse: ‘Ele falou que ia pedir o telefone aqui de casa para a Julia, que é a irmã dele’. Dito e feito. No dia seguinte, ele me ligou e perguntou: ‘Posso passar na sua casa hoje?’. Imagina, eu não tinha feito o cabelo. Eu falei: ‘Não, eu tenho um trabalho de escola’. Que ridículo falar isso. Falei: ‘Vamos marcar depois de amanhã’", disse ela.

E completou: "Ele veio, eu abri a porta. Ele disse que deu uma secada em mim e falou: ‘Gostei’. E aí sentou. Eu passei pela minha mãe e fiz um positivo pelas costas. A gente ficou conversando e 15 dias depois a gente saiu para jantar. Ele falou: ‘Tenho uma notícia para te dar’. Eu entrei no carro e ele falou: ‘Eu vou casar com você esse ano. Eu não quero que você faça medicina. Eu gosto de viajar e você vai ter que estudar muito. Faz qualquer coisa, mas medicina você fica presa’. Ele nem pediu, ele afirmou. Eu achei que ele estava brincando. Eu me apaixonei na época, e fiz minha escolha. Eu conheci o Roberto e em seis meses eu casei. Eu casei em 1980. Eu não me arrependo, olha quem está aqui. Eu amadureci na marra. Fui muito feliz".

Então, Sacha ainda relembrou sobre a decisão de se separar. "Quando a gente deixou de ser feliz, a gente teve uma decisão muito sábia. Realmente, a gente estava brigando muito, já tinha se separado, tinha voltado. Todas as tentativas são válidas. E quando você esgota as tentativas, e viu que o lado homem e mulher era muita briga e a gente cresceu para lados diferentes. A gente resolveu ser amigos e é o que a gente é hoje. Realmente, a nossa separação foi muito atípica. Ele vinha na minha casa todo dia para deitar as crianças, para jantar. Os filhos não sentiram que o pai foi embora, sentiram que o homem e mulher acabou, mas a amizade ficou e o pai estava presente. Isso é muito importante", afirmou.