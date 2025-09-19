Conheça a casa de Mateus Solano. Ele mostrou seu lar na Revista CARAS

Antes de anunciar o fim do casamento de 17 anos com Paula Braun, o ator Mateus Solano abriu as portas de sua casa em ensaio fotográfico na Revista CARAS

O ator Mateus Solano surpreendeu os fãs nesta semana ao anunciar o fim do casamento de 17 anos com a atriz Paula Braun. Os dois divulgaram um comunicado oficial sobre a separação e afirmaram que o divórcio foi amigável e aconteceu há algum tempo. Agora, que tal relembrar como é a casa do artista?

Em entrevista em uma edição da Revista CARAS de Fevereiro de 2025, o ator Mateus Solano abriu as portas de sua casa para um ensaio fotográfico exclusivo. O astro posou em vários cômodos da propriedade para mostrar a decoração estilosa.

A casa de Solano fica no bairro do Joá, no Rio de Janeiro, e bem perto da natureza, que pode ser vista pelas grandes janelas da propriedade. A área de living do local é integrada, com direito a sala de estar com sofás em L, vista para a sala de jantar e para a piscina.

A decoração conta com vários pontos de cores, que estão presentes nas almofadas coloridas e nas obras de arte. Inclusive, ele possui uma parede dedicada a várias fotografias. Outro cantinho especial é a área do piano, que esta integrado com uma estante com objetos de recordação.

Confira as fotos exclusivas da casa de Mateus Solano:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CARAS (@carasbrasil)

O anúncio da separação de Mateus Solano

No dia 16 de setembro de 2025, o ator Mateus Solano anunciou seu divórcio da atriz Paula Braun. Os dois assinaram um comunicado oficial nas redes sociais sobre a decisão de colocarem um ponto final no casamento que durou 17 anos.

“Com o coração tranquilo viemos comunicar que a nossa relação se transformou e já não somos mais um casal há algum tempo. Após 17 anos juntos seguimos preservando nossa parceria com carinho e muito amor na criação de nossos filhos, torcendo um pelo outro e com futuros planos profissionais juntos. Seguimos a nossa história, que não termina, mas se transforma. Agradecemos o carinho, a compreensão e especialmente por prezarem nossa privacidade e a de nossos filhos”, informaram.

Os atores tiveram dois filhos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mateus Solano (@mateusolanooficial)

Leia também: Mateus Solano reflete sobre uso excessivo das redes sociais: ‘Creio que essa poeira vai assentar’