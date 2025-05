Como é a casa de Madonna? Influencer invade o local e faz vídeo com detalhes

Detalhes clássicos e luxuoso da decoração da mansão de Madonna roubam a cena em vídeo de influencer que entrou sozinho na propriedade

O influenciador digital Lyas surpreendeu ao ‘invadir' a casa de Madonna e mostrar a decoração em um vídeo nas redes sociais. Sozinho, ele circulou pela propriedade luxuosa em Nova York enquanto a cantora se preparava para ir ao Met Gala 2025.

Nas imagens, o público conseguiu ver os detalhes da mansão da artista, que tem móveis clássicos e luxuosos. O local também é decorado com vários itens afetivos, como fotos, livros e instrumentos musicais, além de obras de arte inspiradas na carreira de Madonna.

Vale lembrar que a mansão foi comprada por Madonna em 2009 e custou US$ 40 milhões. O local é um sobrado de 3 andares, com 13 quartos, 14 banheiros, nove lareiras, uma adega, elevador e jardim.

Família de Madonna

A cantora Madonna, de 65 anos, usou as suas redes sociais para compartilhar um registro raro de sua família. Na publicação, a artista exibiu uma imagem ao lado dos seis filhos - Lourdes Maria, de 27 anos, Rocco, de 23 anos, David Banda, de 18 anos, Mercy James, de 18 anos, e as gêmeas Stella e Estere, de 11 anos - e do pai, Silvio Ciccone, durante o feriado de Ação de Graças nos Estados Unidos.

Na legenda, a estrela pop escreveu: “Nascemos em famílias e criamos a nossa própria. Com o passar do tempo, aprecio cada vez mais esses microcosmos de vida que dançam ao meu redor e me ensinam lições todos os dias”.

“Minha família sofreu muitas perdas este ano. Meu pai suportou com dignidade. Vê-lo chorar no cemitério quando enterramos meu irmão Christopher – logo depois que ele perdeu a esposa. Foi um momento que nunca esquecerei. Passar um tempo com ele e todos os meus filhos no Dia de Ação de Graças foi um remédio para a alma”, adicionou.