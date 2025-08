Cid Moreira: Justiça proíbe a venda da casa do apresentador

Casa do apresentador Cid Moreira estava à venda, mas saiu do mercado por causa de uma decisão da justiça. Entenda o caso

O apresentador Cid Moreira morreu em outubro de 2024 em decorrência da falência múltipla dos órgãos e sua herança segue sendo alvo de disputa. Desta vez, a justiça proibiu a venda da casa dele em Itaipava, na região serrana do Rio de Janeiro.

De acordo com o Jornal O Globo, o local estava à venda por R$ 2,9 milhões, mas saiu do mercado por causa do bloqueio da justiça. Agora, o local só poderá ser vendido com a autorização de um juiz e o possível dinheiro da venda ficará pendente nos autos do inventário enquanto o processo de divisão da herança não é finalizado.

A casa em questão tem cinco quartos, piscina, espaço gourmet, um anexo para hóspedes e fica dentro de um condomínio em meio a natureza.

A divisão dos bens de Cid Moreira ainda não foi feita por causa de uma disputa entre os filhos dele e a viúva. Em testamento, o apresentador teria retirado o direito dos filhos, mas os rapazes entraram na justiça para ter acesso aos bens deixados pelo pai. O caso segue na justiça.

A morte de Cid Moreira

O apresentador faleceu no dia 3 de outubro de 2024 após 29 dias internado. O hospital informou que a causa da morte foi falência múltiplas de órgãos. Ele foi um ícone do telejornalismo brasileiro e também marcou gerações com sua voz marcante em locuções, inclusive em áudiobook da leitura da Bíblia.

Em um recado exclusivo para a Revista CARAS após a morte de Cid Moreira, Fátima Sampaio, viúva dele, contou que ainda não assimilou o luto. "Eu não estou em condições normais, né. Eu estou em um modo esquisito. A gente fica nesse estado… Recebendo todo mundo, conversando porque é necessário”, afirmou ela.

"Eu queria falar para vocês da CARAS que vocês estão tão entrelaçados na nossa história, na minha e do Cid. Primeiro que eu o conheci quando era jornalista da CARAS, entrevistando ele no Ceará. E muitas das nossas comemorações foram gravadas e marcadas na revista CARAS e isso é uma coisa linda de se ver. Eu quero agradecer vocês pelo carinho com o Cid. Quero agradecer ao Cid pelo amor lindo que ele me deu”, afirmou.

Por fim, ela refletiu: "Eu estou com o coração na mão. Eu só vou cair na real daqui uns dias, quanto toda essa loucura passar. Não é todo dia que a gente ganha o amor da vida da gente em uma embalagem tão inesperada. O Cid vai viver até o fim da minha vida no meu coração. Esse grande menino, essa pessoa incrível, divertida… A gente tão diferente e se deu tão bem. Uma benção”.

