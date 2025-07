Casa do ex-BBB Lucas Bissoli: Detalhes em madeira que trazem aconchego

O ex-BBB Lucas Bissoli mostra o resultado da reforma em seu apartamento em Vila Velha, Espírito Santo

O ex-BBB Lucas Bissoli vive em um apartamento sofisticado na Praia de Itaparica, Vila Velha, Espírito Santo, há cerca de um ano. O local tem cerca de 180 metros quadrados e passou por uma reforma na área social, no escritório e na suíte principal.

O objetivo dele foi tornar os ambientes mais amplos com a integração dos espaços e melhorar a funcionalidade e fluidez. Lucas contou que seu objetivo era ter uma sala grande e aconchegante, e um escritório confortável. De acordo com o arquiteto Renzo Cerqueira, a reforma teve a integração da sala com a varanda, colocação de uma porta opcional para a cozinha e nova decoração para o quarto e escritório de Lucas.

A área social do apartamento contou com uma decoração mais clean e detalhes em madeira para trazer aconchego. Enquanto isso, o quarto e o escritório foram inspirados na decoração industrial e contemporânea.

Vale lembrar que Lucas Bissoli participou do BBB 22, da Globo, e é estudante de medicina.

Confira as fotos do resultado da reforma:

Ex-BBB Lucas Bissoli mostra seu apartamento - Foto: Camila Santos

