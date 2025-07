Carolina Kasting revela detalhes de como é a cozinha de seu apartamento

A atriz Carolina Kasting grava vídeo na cozinha de casa e a decoração chama a atenção. Conheça o local

A atriz Carolina Kasting abriu um pouco do seu lar nas redes sociais no último final de semana. Ela gravou um vídeo na cozinha do seu apartamento enquanto preparava as marmitas da semana e revelou um pouco de como é a decoração do espaço.

Ela mostrou que sua cozinha tem grandes janelas que emolduram a linda paisagem das montanhas do Rio de Janeiro. Além disso, o espaço foi revestido com azulejo no estilo ‘metrô branco’, com coifa de inox, bancadas em pedra preta e armários em tom de madeira natural.

Nas imagens, ela surgiu sorridente ao finalizar as refeições de sua família. “Só mesmo para compartilhar coisas comuns de um domingo comum a cozinhar, saboreando o adeus a essa vista incomum. Cozinhar é transformar. E para dizer que mudanças são inevitáveis, mas podem ser potencializadas quando transformamos em sabedoria”, afirmou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Carolina Kasting (@carolkasting)

Conheça o marido de Carolina Kasting

Longe das telinhas, a atriz Carolina Kasting leva a vida de forma bem discreta e longe dos holofotes. Há pouco tempo, a artista foi flagrada em um raríssimo momento em público com o marido, o designer Maurício Grecco, durante passeio.

O casal foi fotografado por paparazzi de plantão em um shopping na Zona Sul do Rio de Janeiro. Enquanto desciam a escada rolante, Carolina e Maurício protagonizaram um momento romântico ao trocarem carinhos.

Casados desde 2002, os dois são pais de Cora, de 19 anos, e Tom, de 7. Recentemente, Carolina Kasting surpreendeu os internautas ao compartilhar fotos inéditas da primogênita do casal.

Celebrando mais um ano de vida da herdeira, a atriz abriu um álbum de fotos com vários momentos especiais da aniversariante e escreveu uma bela homenagem à ela. O que mais chamou atenção foi a grande semelhança física entre mãe e filha, que não passou despercebida.

Vale lembrar que Kasting está afastada das novelas desde 2020, quando atuou na novela 'Salve-se Quem Puder', da TV Globo.

Leia também: Carolina Kasting escreve bela mensagem no aniversário da filha mais velha