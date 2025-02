Bruna Biancardi revela detalhes de sua nova mansão com Neymar

O jogador de futebol Neymar Jr está morando em uma nova mansão com a companheira, Bruna Biancardi, e a filha mais velha do casal, Mavie, de 1 ano

O jogador de futebol Neymar Jr e sua família estão de casa nova! Após uma temporada fora do Brasil, ele está morando em uma mansão no litoral de São Paulo junto com a companheira, Bruna Biancardi, e a filha mais velha do casal, Mavie, de 1 ano. Na manhã desta terça-feira, 11, a influenciadora digital compartilhou detalhes do imóvel.

Ela gravou um vídeo mostrando a ampla sala de estar e a sala de jantar da residência, com uma vista de tirar o fôlego. A nova mansão de Neymar Jr e Bruna Biancardi, com vista para o mar, está localizada no Morro de Santa Terezinha. Veja alguns detalhes da mansão:

Na noite de segunda-feira, 10, Neymar compartilhou em suas redes sociais um registro com Bruna celebrando a mudança oficial da família para a nova residência. "Primeiro dia na casinha nova", escreveu o atleta na legenda da postagem, acrescentando um emoji de coração vermelho.

Outras fotos da mansão

Recentemente, a arquiteta Rafaella Bittencourt exibiu algumas novas fotos de como é a nova mansão do jogador de futebol. A casa tem vista para a orla de Santos, piscina com borda infinita, ambientes espaçosos e com decoração sofisticada. O novo bairro de Neymar é de luxo e possui propriedades que podem custar até R$ 35 milhões.

Após assinar com o Santos, o jogador estava morando em sua mansão em Mangaratiba, Rio de Janeiro, e precisava ir de helicóptero para os treinos no CT Rei Pelé, em Santos.

