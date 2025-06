Bruna Biancardi exibe cantinho das filhas em mansão com Neymar: 'Ficou pronto'

A influenciadora digital Bruna Biancardi compartilhou nesta sexta-feira, 27, um cantinho especial que montou para as filhas com Neymar Jr

A influenciadora digital Bruna Biancardi compartilhou nesta sexta-feira, 27, um cantinho especial que montou para as filhas, Mavie, de 1 ano, e Mel, que deve chegar ao mundo em breve, de seu relacionamento com Neymar Jr. As pequenas ganharam uma brinquedoteca personalizada na mansão do jogador de futebol em Mangaratiba, no Rio de Janeiro.

Na imagem compartilhada, é possível notar que a brinquedoteca possui um escorregador verde que termina em uma piscina de bolinhas nas cores rosa e lilás. Já a estrutura acima da piscina tem formato de casinha, com grades coloridas. No canto inferior esquerdo, é possível ver uma pelúcia de girafa e parte de um sofá bege.

"Nosso cantinho favorito ficou pronto aqui em casa", contou a influenciadora. Veja:

Bruna Biancardi mostra nova brinquedoteca das filhas — Foto: Instagram

Como é o quarto de Mavie?

Recentemente, Bruna Biancardi compartilhou com o público novos detalhes de um espaço do quarto de Mavie. Na imagem, é possível notar a decoração da parede onde fica a cama da pequena com um painel aveludado em tom marrom. Além disso, o local ainda conta com a inicial do nome da menina em dourado, um mosquiteiro e um papel de parede xadrez, deixando o cômodo mais aconchegante. Veja a foto!

O casal, inclusive, aguarda a chegada da filha caçula, Mel, que deve nascer em breve. Embora a data oficial ainda não tenha sido revelada, Neymar Jr. afirmou recentemente que o nascimento da bebê está próximo.

Quem são os outros filhos de Neymar Jr?

Além de Mavie e Mel, frutos de seu atual casamento com Bruna Biancardi, Neymar Jr também é pai de Davi Lucca, de 13 anos, da antiga união com Carol Dantas, e Helena, que fará 1 ano na próxima semana, de uma relação com a modelo Amanda Kimberlly.

