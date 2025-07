Bradley Cooper: Casa do ator une o charme histórico com o moderno

Filme Pegando Fogo, protagonizado por Bradley Cooper, será exibido na Sessão da Tarde desta terça-feira, 15. Que tal conhecer a casa do ator na vida real?

O ator Bradley Cooper é dono de uma mansão que une o charme histórico com o luxo do moderno. Nesta terça-feira, 15, a TV Globo exibe o filme Pegando Fogo na Sessão da Tarde. Que tal descobrir mais sobre a casa do artista na vida real? Confira abaixo:

Bradley Cooper possui uma casa no estilo de fazenda em New Hope, Pensilvânia, Estados Unidos. A casa é avaliada em US$ 6,5 milhões - cerca de R$ 36 milhões - e possui 13 hectares em uma área rural e tranquila. A construção possui 580 metros quadrados, com 7 quartos, 6 banheiros e até um lago privativo, que é ideal para praticar caiaque e canoagem.

Originalmente, a propriedade foi construída em 1704 e foi restaurada para ter mais modernidade, mas sem perder o seu charme histórico na parte externa. A casa também possui um celeiro preservado para dar uma estética rústica para a mansão.

A casa também possui uma área gourmet com pátio de pedra, lareiras e paredes de pedra. O piso da casa toda é de madeira de carvalho francês e os tetos possuem vigas expostas. A cozinha foi totalmente reformada para ter eletrodomésticos modernos, bancadas de pedra polida e armários minimalistas.

Casa de Bradley Cooper - Foto: Reprodução / Google

As outras casas de Bradley Cooper ao redor dos Estados Unidos

O ator Bradley Cooper não tem apenas a casa de fazenda. Ele possui outras propriedades de luxo ao redor dos Bradley. Veja a lista:

1 - Cobertura em Nova York: O ator tem um apartamento de cobertura em Manhattan, que possui todo o luxo do coração de Nova York e design minimalista, com direito a janelas do chão ao teto.

2 - Mansão em Los Angeles: Quando está trabalhando em Hollywood, Cooper fica hospedado em sua mansão de Los Angeles. A casa está localizada no bairro de Pacific Palisades e foi comprada por ele em 2007 pelo valor de US$ 4,7 milhões. O local tem 320 metros quadrados e vista para as colinas da cidade.

3 - Bangalô em Venice: Ele possui um bangalô no estilo espanhol em Venice, Califórnia, com estilo contemporâneo.

