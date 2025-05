Arthur Aguiar celebra construção da primeira casa própria com Jheny Santucci

O ator Arthur Aguiar revelou que a obra de sua primeira casa própria junto com a companheira, Jheny Santucci, já começou; veja fotos

O ator e cantor Arthur Aguiar usou as redes sociais nesta sexta-feira, 16, para compartilhar uma grande novidade com os seguidores. Em seu perfil oficial, o campeão do BBB 22, da TV Globo, revelou que sua primeira casa própria ao lado da companheira, Jheny Santucci, está em construção.

O anúncio de sua nova conquista foi compartilhado diretamente da obra da residência, que ainda está em seu início. Visivelmente alegre, Arthur celebrou a notícia com o público: " Nossa tão sonhada casa vem aí… ", escreveu o famoso na legenda de uma foto do casal.

Arthur ainda aproveitou o momento para publicar um vídeo mostrando detalhes da construção do imível no terreno. "Os planos dele sempre serão maiores do que os nossos… Toda honra e glória a ti, Deus!", declarou Arthur Aguiar, que atualmente reside em São Paulo junto com a companheira e o filho do casal, Gabriel Santucci, de 1 ano.

Anteriormente, o ex-BBB e Jheny moravam em Campinas, no interior de São Paulo, onde também residia Sophia Cardi, primogênita de Arthur. A decisão de se mudar aconteceu logo após a coach Maíra Cardi, ex-esposa do famoso e mãe da menina, fixar residência na capital paulista. Com isso, o ator continuou morando perto da filha mais velha.

Arthur Aguiar revela construção de casa própria - Reprodução/Instagram

Quanto Arthur Aguiar ganhou para entrar no BBB 22?

Em fevereiro deste ano, Arthur Aguiar abriu o jogo sobre os valores que já recebeu da Globo. Em entrevista ao Jornal dos Famosos, ele contou quanto ganhou para entrar no Big Brother Brasil 22 e relembrou o valor de seu salário como contratado da emissora.

"Hoje eu não sei, porque imagino que as coisas tenham mudado bastante para pior. Mas, cara, eu vou falar de mim, meu último contrato na Globo, acho que eu ganhava R$ 40 mil por mês. Mas assim, eu já tinha 7 anos de história. Quando entrei na Globo em 2013, quando saí da Record, ganhava entre R$ 5 mil e 6 mil", recordou.

Ao ser questionado sobre a proposta que recebeu para fazer parte do elenco da casa mais vigiada do Brasil, ele recordou: " Acho que ganhei foi R$ 30 mil ". Vale lembrar que Arthur Aguiar foi o campeão do BBB 22 com 68,96% dos votos e levou para casa o prêmio de R$1,5 milhão.

