Dividindo o mesmo apartamento com Isabelle em São Paulo, Matteus Amaral optou por deixar a residência para a ex-noiva após o fim da relação

Mesmo antes de anunciarem o término na quarta-feira, 5, Matteus Amaral e Isabelle Nogueira já não dividiam mais o mesmo lar. Em entrevista recente ao portal LeoDias, o ex-BBB falou sobre o fim do noivado e confirmou que deixou o apartamento que compartilhava com a dançarina em São Paulo.

Vice-vampeão do BBB 24, Matteus explicou que a separação ocorreu por incompatibilidades na rotina do casal. "A agenda corrida dela e minhas demandas prejudicaram a relação", explicou ele, que garantiu que a decisão foi tomada de forma mútua e amigável.

O casal havia escolhido morar junto na capital paulista tanto por compromissos profissionais quanto por ser um ponto intermediário entre suas cidades natais, no norte e sul do país. Durante o bate-papo, o influenciador explicou que deixou o apartamento para Isabelle, a fim de "deixá-la confortável" e, em seguida, viajou para reencontrar a família.

Agora, ao retornar a São Paulo, ele já tem um flat garantido para seguir com seus compromissos profissionais e sua nova rotina.

Desabafo

Vice-campeão do BBB 24, da TV Globo, Matteus Amaral usou as redes sociais nesta quinta-feira, 6, para falar pela primeira vez a respeito do término do noivado com Isabelle Nogueira. Os dois, que estavam juntos desde o fim da edição do reality show em que participaram, anunciaram o fim da relação na quarta-feira, 5.

Por meio de seus stories no Instagram, Matteus publicou um vídeo reforçando que a decisão de colocar um ponto final na união foi tomada em consenso entre o agora ex-casal. Além disso, o gaúcho ressaltou que o carinho e respeito que sente por Isabelle continuará existindo.

"Como vocês viram na nota que publicamos, uma nota que nós entramos em consenso para falar, e o nosso término foi em consenso também. É triste. Ninguém busca entrar em um relacionamento, acredito eu, para terminar, com prazo. Não, ninguém faz isso. Mas quando a gente vê que não está dando certo, que as coisas não estão indo como deveriam ser, é melhor terminar antes que o amor, o carinho, o respeito vão por água abaixo", iniciou ele.

"Quero deixar aqui, claro, do fundo do meu coração para vocês, que a nossa relação foi de muito carinho, muito amor e de muita entrega. Eu aprendi muito com ela, ela aprendeu muito comigo. Foi uma coisa muita intensa. Só que, infelizmente, por incompatibilidade, como foi citado na nota, em muitos momentos a gente acabou tendo agendas diferentes. Eu estou no Rio Grande do Sul, tenho uma agenda aqui, a Isabelle também tem a agenda dela", continuou.

