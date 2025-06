Ana Paula Siebert mostra quarto temático da filha em seu novo apartamento

Em seu novo apartamento em Santa Catarina, Ana Paula Siebert mostra que montou quarto temático para Vicky Justus; veja os detalhes

A influenciadora digital Ana Paula Siebert, que é a esposa de Roberto Justus, impressionou ao mostrar como ficou o quarto da filha deles, Vicky Justus, de cinco anos, no novo apartamento dela em Santa Catarina.

Morando em São Paulo com o empresário, a loira montou o local para se hospedar quando visitar a família no Sul. Após exibir a maior parte da decoração do imóvel luxuoso, a influencer fez um vídeo para mostrar com detalhes o quarto de sua filha.

Com tons claros e coloridos, o cômodo foi feito no tema de arco-íris. Móveis, acessórios, luminárias, cabeceiras, puxadores e tudo foi feito personalizado para combinar com o tema, tudo de forma bem delicada.

"The RainBow. Quarto da Vicky. Não vejo a hora de ver a carinha dela entrando aqui", falou sobre a pequena ver o resultado de como ficou seu espaço no novo apartamento.

É bom lembrar que, em São Paulo, Ana Paula Siebert e Roberto Justus estão construindo uma nova mansão. Desde que se casaram, há 10 anos, eles moram no mesmo apartamento e resolveram ter um novo espaço na cidade.

Veja o quarto de Vicky Justus no novo apartamento de Ana Paula Siebert:

Ana Paula Siebert revela se 'puxa a orelha' da filha

A esposa de Roberto Justus, Ana Paula Siebert, revelou como é a educação que dá para a filha deles, Vicky Justus, de cinco anos. Ao ser questionada em sua rede social se segue a educação positiva, que não tem punições, a influencer abriu o jogo e foi sincera, contando que nem todos os dias tem paciência com a herdeira.

A loira então explicou que de vez em quando acaba dando gritos, mas que é totalmente contra punições físicas. A mulher do empresário esclareceu que, assim como todos, tem seus momentos mais estressada e cansada. Saiba mais aqui!