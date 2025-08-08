Ana Paula Siebert mostra alguns cômodos de sua nova mansão em São Paulo

De volta ao Brasil, após férias nos EUA, Ana Paula Siebert mostra alguns dos ambientes de sua nova casa e de Roberto Justus em São Paulo

A influenciadora digital Ana Paula Siebert, que é a esposa do empresário Roberto Justus, compartilhou nesta quinta-feira, 07, que está de volta ao Brasil após passar as férias com Vicky Justus em Miami, nos EUA, onde também mudaram de apartamento.

Em São Paulo, a loira mostrou alguns ambientes de sua nova mansão na cidade. Após 10 anos morando em um apartamento de luxo, desde seu casamento com o empresário, a influencer e o amado resolveram se mudar provisoriamente para uma residência enquanto estão construindo uma casa do jeito que desejam.

"Primeiras horas em SP, que delícia voltar! Fui retocar meu loiro, depois de ser recebida na casa nova com esse café da manhã lindo. Claro, ainda tem parte da mudança pela casa. Mas o coração cheio de gratidão! Quando as prateleiras da Ana Paula arquiteta saírem eu divido com vocês", contou ao postar os cliques.

Nos registros, Ana Paula Siebert exibiu um pouco de uma da salas de sua nova casa, uma mesa da cozinha e um espaço onde construirá prateleiras para os brinquedos e fantasias da filha.

Ainda nos últimos dias, a influenciadora mostrou o apartamento de Miami que venderam e precisaram deixar um item que o comprador exibiu que continunasse por lá: uma girafa gigante de brinquedo que fazia parte do quarto de Vicky Justus.

" O atual dono pediu a girafa dela… Juro, ele não abria mão [risos]. E eu ensino a Vicky que a vida é feita de ciclos, que somos felizes com algumas coisas em alguns momentos, mas que, às vezes, temos que deixar para traz o que gostamos. E está tudo bem”, disse ela.

E refletiu: "Eu podia ir na loja e por outra no quarto novo (ela não ia nem perceber), mas conversei, expliquei e ela disse: tudo bem então, né, mamãe? Lá eu vou ter várias coisas legais também. Porque, sim, eu acredito que a vida é feita de ciclos. Eu sou uma pessoa bem racional com as coisas, em especial as materiais e isso me ajudou muito na vida. Acho que a gente sofre menos. Tem mais coragem de mudar. Seja em qualquer âmbito da vida… E por muitas vezes descobri caminhos que me preencheram ainda mais”.

Veja um pouco da nova casa de Ana Paula Siebert:

Ana Paula Siebert comprou apartamento em Santa Catarina

Recentemente, a influenciadora digital Ana Paula Siebert, que é a esposa de Roberto Justus, finalizou a obra de seu apartamento em Santa Catarina. Vivendo em São Paulo com a família, ela comprou um imóvel no litoral de Santa Catarina para passar as férias em família e acaba de decorar o espaço com estilo sofisticado.

Nas redes sociais, a estrela mostrou os detalhes da decoração. O apartamento fica em Itapema, no litoral, e foi decorado com mármore em todos os ambientes e móveis com linhas orgânicas.

"Eu gosto de luz e de ambientes integrados para a família ficar junta. É um apartamento para a família ficar junta na praia, de férias, momento de união. E linhas orgânicas deixam tudo mais leve”, afirmou ela, e completou: "Eu amo mármore. Tem mármore no apartamento inteiro. Para mim, pedra natural é a coisa mais linda”.

A suíte do casal foi decorada com tons terrosos, mármore e enxoval personalizado com as iniciais deles. Veja as fotos e o vídeo dos detalhes da decoração abaixo: