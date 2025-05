Ana Maria Braga mostra detalhes de sua capela: 'Cantinho de fé'

A apresentadora Ana Maria Braga se emocionou ao falar sobre a boa energia que sente ao entrar em capela de sua casa em SP

A apresentadora Ana Maria Braga emocionou o público que a acompanha neste sábado, 10, ao compartilhar um vídeo bastante especial da capela de sua casa, localizada em São Paulo. Bastante religiosa, a comunicadora mostrou detalhes do local e revelou a coleção de santinhos que ganha de fãs e amigos.

No registro, Ana Maria mencionou a boa energia que sente toda vez que entra na capela. "Tudo o que vocês me mandam, desde as coisinhas simples, manual… é muita energia do bem. E é isso que me emociona quando eu entro aqui, só tem energia do bem, então a gente fica abençoada", declarou a loira, em meio às lágrimas de emoção.

"Pedindo que os novos desafios e projetos sejam abençoados. Essa minha capela é cheia de boas energias… Não tem como não me emocionar toda vez que entro aqui. Cada santinho, cada presente e lembrança que vocês me mandaram está aqui, ajudando a espalhar e reforçar o bem. É um cantinho de fé, carinho e gratidão", acrescentou a apresentadora do 'Mais Você' na legenda da postagem.

A capela de Ana Maria Braga foi construída durante a pandemia de Covid-19 em homenagem a Nossa Senhora de Fátima. O local, já mostrado por ela na TV, faz parte de uma promessa feita pela apresentadora.

Ana Maria Braga se ausentará do Mais Você

A apresentadora Ana Maria Braga anunciou na sexta-feira, 9, que irá se afastar temporariamente do programa Mais Você, da TV Globo, que comanda desde 1999.

"Vou ficar ausente do Mais Você por três semanas para gravar o novo reality culinário, Chef de Alto Nível. A partir da próxima semana, estarei dedicada a essa tarefa e ficarei no Rio de Janeiro. [...] Na semana que vem começam as gravações. Então eu vou ter que fazer um pit-stop lá no Rio de Janeiro por três semanas para poder gravar o reality, que vai durar praticamente dois meses", explicou ela.

Ana Maria encerrou a fala agradecendo os colegas que vão assumir o programa durante sua ausência: "Quem vai estar aqui e vocês vão ter em casa com muito carinho e eu quero agradecer, é a Talitha Morete e o Fabricio Battaglini. Ficarão aqui e eu vou morrer de saudade, mas eu vou contando".

