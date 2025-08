Ana Castela revela detalhes de como é a cozinha de sua casa

A cantora Ana Castela revela como está ficando a nova decoração de sua cozinha após reforma em casa e também revela abajur diferentão para a sala

A cantora Ana Castela mostrou um pouco de seu novo lar nas redes sociais. Ela gravou imagens para mostrar detalhes de como está ficando sua nova cozinha ao realizar reforma em seu lar.

A sertaneja revelou uma imagem da cozinha praticamente pronta. O local possui eletrodomésticos de última geração e feitos em inox. Os armários foram produzidos em tom de verde escuro e as bancadas e a ilha possuem pedra em tom de creme. Enquanto isso, o teto tem revestimento de madeira. A cozinha ainda conta com pia preta em estilo de fazenda e de frente para a janela com vista para a área externa.

Ana Castela também aproveitou para mostrar o seu abajur diferentão. Ela escolheu um abajur em formato de cavalo em tamanho real. A escultura de um cavalo preto conta com a cúpula de uma luminária na cabeça e ficará na sala de estar da casa, perto de uma grande mesa de jantar em madeira.

Leia também: Carolina Kasting revela detalhes de como é a cozinha de seu apartamento

Rumores sobre a vida pessoal de Ana Castela

A cantora Ana Castela reagiu aos rumores de que estaria ficando com o cantor Zé Felipe. Em conversa com o colunista Lucas Pasin, ela explicou o motivo da presença do artista na viagem de férias de sua família em Orlando, nos Estados Unidos.

“Ele veio para Orlando sozinho, e eu vim com a minha família. Aí foi a minha família que chamou o Zé para vir com a gente hoje no Epcot. Mas nada a ver (sobre estarem ficando). Não tem nada de mais”, declarou.

Por outro lado, a equipe de comunicação de Zé Felipe informou que ele está nos Estados Unidos por causa da gravação de um novo projeto musical e fez apenas uma parada em Orlando para curtir os parques de diversão.

"Zé Felipe dará continuidade ao seu projeto para gravar em espanhol. Por este motivo, seguiu para o Estados Unidos. Fez uma parada em Orlando onde encontrou com Ana Castela, como amigos foram aproveitar o dia nos parques. Ainda esta semana o cantor irá para Miami se reunir com um grupo de compositores. Reforçamos que Zé Felipe e Ana Castela são amigos, o que é bastante comum por conviverem no mesmo ambiente da música", disseram.

O início dos rumores

Os rumores sobre o suposto affair entre Ana Castela e Zé Felipe começaram nesta terça-feira, 29, por causa de uma publicação do Portal Leo Dias, na qual informaram que os dois estariam 'ficando'.

Segundo a publicação, os dois estariam em Orlando, Estados Unidos, nesta terça-feira, 29, e foram curtir juntos um parque de diversões.

Vale lembrar que Ana Castela está solteira desde que se separou de Gustavo Mioto no final de 2024. Por sua vez, Zé Felipe estava solteiro desde maio, quando anunciou a separação de Virginia. Os dois assinaram o divórcio em julho de 2025.

15 Momentos Marcantes da Carreira de Ana Castela