3 detalhes da casa de Taís Araújo que você pode não ter percebido antes

Taís Araujo e Lázaro Ramos vivem em apartamento espaçoso no Rio de Janeiro e capricharam em cada detalhe da decoração. Veja 3 detalhes encantadores

A atriz Taís Araujo, que faz a Raquel na novela Vale Tudo, da Globo, e o ator Lázaro Ramos vivem em um apartamento espaçoso no Rio de Janeiro. A propriedade fica em um prédio dos anos 1950 na zona sul da cidade e passou por uma grande reforma antes da mudança do casal em 2024. Tanto que eles decoraram o espaço com a cara deles.

Que tal conferir 3 detalhes encantadores que dão um toque especial para a casa de Taís e Lázaro? Casados há 20 anos, eles escolheram itens que expressam suas personalidades em cada cantinho do novo lar.

1 - Porta-retrato no banheiro

Você já pensou em colocar fotos do casal no banheiro? Taís e Lázaro pensaram! Românticos, eles colocaram fotos um do outro em cada banheiro. Cada um tem o seu local reservado de higiene na suíte master e decoraram os espaços com fotos do casal.

2 - Piso de granilite na cozinha

O apartamento tem a cozinha em conceito aberto para a sala de estar e o piso da área fria foi feito com granilite. O revestimento com toques coloridos segue o estilo da decoração de toda a casa, que possui cores em tons pastéis por todos os espaços. O piso deles foi feito em tons de marrom, azul, verde e branco para combinar com os móveis.

3 - Os sofás estilosos

Taís Araujo e Lázaro Ramos adoram receber os amigos em casa. Com isso, eles fizeram uma grande área de estar para que todos possam interagir livremente. Inclusive, o conforto do local fica por conta dos vários sofás e poltronas estilosos. Eles escolheram móveis com linhas orgânicas e cores claras, como o rosa bebê das poltronas e até um grande sofá branco.

Veja mais detalhes de como é o apartamento de Taís Araujo e Lázaro Ramos:

