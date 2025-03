Viviane Araujo revela se continuará na Mancha Verde após rebaixamento da escola

Após o rebaixamento da Mancha Verde, a rainha de bateria Viviane Araujo reafirmou seu compromisso com a agremiação: "Estou com a escola"

Nesta quarta-feira, 5, Viviane Araujo confirmou à Quem que seguirá como rainha de bateria da Mancha Verde no Carnaval 2026 , mesmo após o rebaixamento da escola do Grupo Especial para o Grupo de Acesso. A atriz, que também ocupa o posto no Salgueiro, no Rio de Janeiro, reafirmou seu compromisso com a agremiação paulistana, onde desfila desde 2005.

"Sempre considerei a Mancha Verde como a minha família em São Paulo. Eles são meu fechamento. Estou com a escola.", declarou Viviane, que já acompanhou a escola cair e se recuperar em outras edições.

Atualmente no ar como Rosana na novela Volta por Cima, a atriz não estará presente nos desfiles das campeãs em nenhuma das cidades. Além do rebaixamento da Mancha Verde, o Salgueiro terminou o Carnaval 2025 em sétimo lugar, ficando fora da disputa entre as melhores do ano.

Maternidade

Na madrugada de terça-feira, 4, Viviane Araujo se emocionou ao falar sobre um momento delicado que enfrentou antes de brilhar na Sapucaí como Rainha de Bateria da Salgueiro. Em entrevista à LeoDias TV, a atriz confessou que precisou deixar seu filho, Joaquim, em casa com febre para cumprir seu compromisso com a escola de samba.

Viviane contou que passou o dia cuidando do pequeno, mas, apesar do aperto no coração, precisou sair, garantindo que ele estava sob os cuidados do marido, o empresário Guilherme Militão. “Meu filho está com 38 graus de febre, passou mal o dia inteiro, então foi bem difícil sair, deixar ele e vir para cá, enfim. Eu sei também que ele está bem cuidado, meu marido deu toda assistência porque eu tive que sair bem antes de casa, mas agora, ele já está melhor”, disse ela.

Ainda durante o bate-papo, ela, que estava fantasiada como um caracará para o desfile, explicou que, mesmo ansiosa, recebeu atualizações sobre Joaquim ao longo da noite, o que a ajudou a ficar mais tranquila. “Ele já tá melhorzinho, conseguiu comer, aí já tá dormindo, já tá bem, graças a Deus”, celebrou.

