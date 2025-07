Viviane Araújo dá opinião sincera sobre Virginia Fonseca como rainha de bateria

A atriz Viviane Araújo opinou sobre a escolha da influenciadora digital Virginia Fonseca como ranha de bateria da Grande Rio

Viviane Araújo falou abertamente sobre a decisão da Grande Rio de colocar a influenciadora digital Virginia Fonseca como rainha de bateria da escola no lugar de Paolla Oliveira.

A atriz, rainha de bateria do Acadêmicos do Salgueiro e da Mancha Verde, participou nesta quinta-feira, 3, do Jornal dos Famosos, da LeoDias TV, e foi sincera sobre o assunto, que dividiu opiniões na web.

"Não tenho que achar nada [risos]. A escola, Grande Rio, convidou ela e… Não sou contra. Como sempre falei, Carnaval é pra todo mundo, se quiser tem o direito de está ali, é pra todo povo, mas assim, é um cargo que realmente é muito disputado e acho que quando você é de uma escola mesmo, se doa, tá ali e vem outra pessoa do nada e a pessoa que é dali sente… Ainda mais o cargo de rainha de bateria, muito almejado pelas meninas…", disse ela.

Em seguida, Viviane ressaltou que a decisão foi da direção da agremiação e defendeu Virginia sobre os ataques que recebeu após ser anunciada. "Se doa, faz o melhor e vamos ver o que vai ser", completou.

Viviane Araújo revela se possui planos de aumentar a família com o marido

A atriz Viviane Araújo separou um tempo nesta quarta-feira, 2, para bater um papo descontraído com os seguidores que a acompanham. Durante a conversa, a artista abriu o coração e falou sobre os planos de aumentar a família ao lado do marido, Guilherme Militão.

O assunto foi abordado logo após Vivi ser questionada se pensa em ter mais filhos futuramente. A atriz, então, explicou que ela e Guilherme conversam sobre o assunto, mas não possuem nada resolvido por enquanto.

"A gente pensa, a gente conversa, mas não tem nada decidido, não sei, não se teria outro, se adotaria", explicou a famosa, deixando no ar a possibilidade de ser mamãe novamente. Viviane Araújo e Guilherme Militão já são pais do pequeno Joaquim, de 2 anos de vida. Saiba mais!

