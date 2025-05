Virginia reage a rumores de que substituirá Paolla Oliveira como rainha da Grande Rio

Virginia Fonseca comentou os rumores de que pode assumir o posto de rainha de bateria da Grande Rio, cargo ocupado por Paolla Oliveira até 2025

A influenciadora digital Virginia Fonsecacomentou os rumores de que pode assumir o posto de rainha de bateria da escola de sambaGrande Rio, cargo ocupado por Paolla Oliveiraaté o Carnaval de 2025. Questionada por um repórter do portal Leo Dias sobre a possível novidade, a empresária preferiu fazer mistério.

Ao ser abordada sobre o tema, Virgínia respondeu : “Não sei… Nada confirmado ainda… Vamos ver. Se é para ser, vai ser, Deus abençoe”, disse. Na última sexta-feira, 16, o próprio portal contou que a influenciadora fez uma reunião com a diretoria da agremiação para definir os detalhes da parceria.

O que Virginia fez no Carnaval 2025?

Vale lembrar que, em 2025, Virginia não curtiu nada do carnaval por causa de um problema de saúde do filho, José Leonardo. O bebê foi internado no feriado da folia com bronquiolite e a mãe ficou o tempo todo ao lado dele.

Após a alta do pequeno, ela curtiu o desfile das campeãs no Sambódromo Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro. Ao chegar, Virginia falou aliviada sobre o estado de saúde do filho. "O coração está bem porque ele está muito bem. Ele está bem melhor, não está 100%, mas está bem, com as irmãs", disse à Quem.

Por que Paolla Oliveira deixou o posto de rainha de bateria no Carnaval?

A atriz Paolla Oliveira contou em entrevista ao programa Fantástico, da Globo, os motivos para se despedir do posto de rainha de bateria da Grande Rio em 2025. Depois de sete anos na agremiação, ela disse que sua participação na novela Vale Tudo e uma questão de saúde na família influenciaram na decisão.

"A escolha está sendo dificil, mas é isso. Eu não sei fazer nada um poucquinho, só sei fazer muito. Eu preciso pensar agora em redefinir a minha energia. É um trabalho que vai demandar de mim, que é a novela Vale Tudo. Eu sei que vai demandar de uma maneira diferente. E tenho uma questão familiar, de saúde. Eu acho que fazer escolhas na hora certa a gente tem que saber fazer", disse.

