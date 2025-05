Virginia Fonseca revela como surgiu convite para ser rainha da Grande Rio

Após anunciar que assumiu o posto de Rainha de Bateria da Grande Rio, Virginia Fonseca revela como surgiu o convite para o Carnaval

A influenciadora digital Virginia Fonseca foi anunciada como Rainha de Bateria da Grande Rio. Nesta quinta-feira, 22, a empresária postou fotos em sua rede social contando a novidade e revelou para o site de Leo Dias como surgiu o convite.

Em uma das fotos, a esposa de Zé Felipe surgiu com David Brazil, um dos responsáveis pela sua ida para a escola. "David Brazil. Ele chegou lá no Sabadou [programa do SBT]… eu já tinha recebido esse convite pelo WhatsApp e ele chegou no Sabadou falando que a Grande Rio me queria como rainha e eu fiquei com o coração palpitando. Uma ansiedade! Amando, mas ao mesmo tempo com medo, porque é muito grandioso o posto", contou como aconteceu.

A famosa então comentou que levou um tempo para pensar se aceitaria: “Mas eu falei: “me dá um dia para pensar. Pensei e vi que é isso que eu quero, vou me entregar de corpo e alma. Quero conviver mais com a comunidade e viver mais o carnaval, que de fato é isso. O carnaval é isso, as pessoas que fazem acontecer. Para a gente é só fevereiro, mas para eles é o ano inteiro”.

É bom lembrar que Virginia Fonseca ficará no posto que era ocupado por Paolla Oliveira. A atriz revelou há alguns meses que o Carnaval 2025 seria seu último por conta de assuntos pessoais e trabalho, já que está interpretando Heleninha em Vale Tudo, novela das nove.

Por que Paolla Oliveira não será mais rainha de bateria no carnaval?

A atriz Paolla Oliveira contou no programa Fantástico, da Globo, os motivos para se despedir do posto de rainha de bateria da Grande Rio em 2025. Depois de sete anos na agremiação, ela contou que tem dois motivos para sair do carnaval neste momento: a novela Vale Tudo e uma questão de saúde na família .

Paolla contou que quer se dedicar ao trabalho como Heleninha no remake da novela Vale Tudo, da Globo. Além disso, ela quer ter tempo para cuidar de uma questão familiar que envolve saúde, mas não revelou mais detalhes.

"Escolher entre paixões é muito difícil. Infelizmente, eu tenho que me despedir desse posto. Não é triste. O Posto é lindo demais. Vou me despedir do posto, mas jamais do carnaval, jamais da grande rio. É uma mudança de lugar, tem várias maneiras de curtir o carnaval. A escolha está sendo dificil, mas é isso. Eu não sei fazer nada um poucquinho, só sei fazer muito. Eu preciso pensar agora em redefinir a minha energia. É um trabalho que vai demandar de mim, que é a novela Vale Tudo. Eu sei que vai demandar de uma maneira diferente. E tenho uma questão familiar, de saúde. Eu acho que fazer escolhas na hora certa a gente tem que saber fazer. Vou cuidar dos meus, e acalmar o meu coração para depois eu não me arrepender, não ficar triste", afirmou.

Então, ela não descartou um retorno ao carnaval no futuro. "Não é uma despedida, quero que seja uma celebração. Eu vou riscar aquela avenida. Tem carnaval acontecendo. Conversei com todo mundo. Eu falei que não queria virar as costas. O carnaval mora em mim, a Grande Rio também. Agora, eu preciso me dedicar a outras coisas que também são frentes minhas", comentou.

