Veja qual foi a reação de Paolla Oliveira à escolha de Virginia como Rainha da Grande Rio

Virginia Fonseca foi anunciada como rainha de bateria da escola de samba Grande Rio, cargo que foi ocupado por Paolla Oliveira nos últimos sete anos

A influenciadora digital Virginia Fonseca foi anunciada oficialmente como rainha de bateria da escola de samba Grande Rio, cargo que foi ocupado porPaolla Oliveiranos últimos sete anos. Em entrevista ao portal Leo Dias nesta quinta-feira, 22, David Brazil revelou como a atriz reagiu ao saber da escolha de sua substituta.

“Não sei se já teve essa pergunta: ‘E a Paolla?’. Antes de tudo, nós falamos com a Paolla, a gente se mandou mensagem e a Paolla só falou: ‘Bom, amor, eu estou feliz, se a escola está feliz, se o Jayder está feliz, então vamos para cima! Eu vou estar lá junto, maravilhosa sempre, eu sou Grande Rio, meu coração é Grande Rio e a minha alma é Grande Rio'” , contou ele.

Ele também falou sobre a coroação da influenciadora. "Se vocês acham que já está rolando burburinho, aguardem. A coroação, com Paolla passando a coroa para Virgínia, vai quebrar a internet", afirmou ele, que defendeu a escolha da influenciadora. "Quem não gostou precisa entender que ela vai atrair a juventude, trazer um novo público para o samba, especialmente essa galera do TikTok. É uma renovação, algo necessário", avaliou.

Como foi o anúncio?

O anúncio oficial foi feito nesta quinta-feira, 22, por meio de uma publicação nas redes sociais. Ela surgiu com o look temático da escola de samba e agradeceu pelo convite especial. "Alô, Comunidade de Caxias! Muita honra de chegar aqui e estar junto com vocês na GRANDE RIO. Que seja o início de uma história linda. O nosso Carnaval já começou! Toda honra e glória a Deus, 2025 É NOSSO e 2026 também", disse ela.

Como surgiu convite para ser rainha da Grande Rio?

Ao portal Leo Dias, Virginia contou que David Brazil foi um dos responsáveis pela sua ida para a escola. "David Brazil. Ele chegou lá no Sabadou [programa do SBT]… eu já tinha recebido esse convite pelo WhatsApp e ele chegou no Sabadou falando que a Grande Rio me queria como rainha e eu fiquei com o coração palpitando. Uma ansiedade! Amando, mas ao mesmo tempo com medo, porque é muito grandioso o posto", contou.

“Mas eu falei: “me dá um dia para pensar. Pensei e vi que é isso que eu quero, vou me entregar de corpo e alma. Quero conviver mais com a comunidade e viver mais o carnaval, que de fato é isso. O carnaval é isso, as pessoas que fazem acontecer. Para a gente é só fevereiro, mas para eles é o ano inteiro”.

