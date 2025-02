Ticiane Pinheiro recria cena de série ao exibir seu look para baile de carnaval

Ticiane Pinheiro se veste de noiva da série Sex and the City para ir a um baile de carnaval de luxo no Rio de Janeiro

A apresentadora Ticiane Pinheiro revelou o seu look para o Baile de Carnaval da Vogue de um jeito divertido. Ela gravou um vídeo interpretando uma versão de uma cena da série Sex and the City para mostrar o seu look inspirado na personagem Carrie.

A estrela apareceu vestida de noiva e recriou a cena em um jeito divertido. O visual dela contou com um vestido branco com saia volumosa e decote tomara que caia. Além disso, o modelito contou com véu longo, adereço azul carnavalesco na cabeça e um buquê de rosas brancas.

O Baile da Vogue de 2025 tem o tema de Voguelândia: O Fantástico Mundo da Moda e acontece no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro.

Look de Ticiane Pinheiro para o Baile da Vogue - Foto: Reprodução / Instagram

Ticiane Pinheiro reflete sobre a maturidade

A apresentadora Ticiane Pinheiro, de 48 anos, refletiu sobre a maturidade ao falar sobre a sua relação com o envelhecimento. Próxima aos 50 anos, a filha da eterna Garota de Ipanema, a ex-modelo Helô Pinheiro, de 81 anos, revela qual é o seu maior aprendizado com o tempo em sua trajetória que constam novelas, programas de entretenimento e, na vida pessoal, a maternidade.

Ticiane afirma que a maturidade é uma benção. "É descobrir exatamente o que você quer, o que você não quer, ter mais clareza das coisas. É surpreendente como a maturidade pode ser, na verdade, uma janela de ousadia”, contou em entrevista à CNN.

“Com os anos, acumulamos não apenas habilidades, mas resiliência, sabedoria e crucialmente, uma percepção mais clara do que é genuinamente importante. Essa clareza muitas vezes pode ser um impulso para sair de uma zona de conforto, por exemplo, ou ter uma vivência para tomada de decisões importantes, tudo com mais coragem e perspicácia que só os anos podem trazer”, continuou.

