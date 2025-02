Tiago Barbosa comemora homenagem a Milton Nascimento no Carnaval: 'Já estava com meu nome'

Em entrevista à CARAS Brasil, Tiago Barbosa, ator que já viveu Milton Nascimento no teatro, fala sobre participar de homenagem ao cantor no Carnaval

Tiago Barbosa (40), nome marcante do teatro musical que recentemente fez sua estreia no audiovisual com Beleza Fatal, se prepara para encarar a passarela do samba do Rio de Janeiro. O artista, que já viveu Milton Nascimento (82) nos palcos, vai participar do desfile da Portela, que esse ano homenageia o cantor com um samba enredo. Em entrevista à CARAS Brasil, Tiago comemora a homenagem e fala sobre o momento no Carnaval: "Já estava com meu nome", declara.

A emoção de estar na Sapucaí

Tiago Barbosa destaca que sua trajetória artística sempre esteve entrelaçada com a de Milton Nascimento. Nos palcos, ele interpretou o cantor no musical Clube da Esquina, experiência que considera uma das mais marcantes de sua carreira e agora terá a chance de reviver essa conexão na Sapucaí, desfilando pela Portela.

"Meu Deus, eu estava em casa, em Madrid, quando meus amigos começaram a me marcar em um post da Portela, falando que o samba-enredo seria o Milton!", relembra. A vontade de fazer parte da homenagem foi imediata: "Na mesma hora, peguei o telefone e fui falar com o Augustinho (filho e produtor do Milton) e disse: ‘Eu quero participar dessa celebração’! Mal sabia eu que a Portela já estava com meu nome na mesa!".

Mas a ligação de Tiago com a obra de Milton vai além do teatro: segundo o artista, ele sente que está sempre se reconectando com a música do artista, seja nos shows, nos palcos ou no dia a dia. "É sempre uma honra poder celebrar a vida e o legado de uma pessoa que me inspira tanto, desde pequeno, e se faz presente em minha carreira de tantas formas", afirma.

Desfilar na Sapucaí, além de um grande reconhecimento, traz consigo uma enorme responsabilidade. "Participar dessa homenagem é também uma grande responsabilidade! É a primeira vez que estarei na avenida e vai ser mesmo como voltar ao Clube da Esquina ao colocar aquela boina. Estou muito ansioso por esse momento!".

Samba no pé

O artista não esconde a empolgação para pisar na avenida pela primeira vez no Rio de Janeiro. Embora já tenha desfilado pela Gaviões da Fiel em São Paulo no ano passado, ele sabe que a experiência na Marquês de Sapucaí será ainda mais intensa.

"Vamos ter muito samba no pé! Muita cara de alegria, já estou com o samba na boca e na ponta da língua! Não vejo a hora de desembarcar no Brasil, no Rio de Janeiro", afirma.

A relação de Tiago com o samba vem de família, e ele vê esse momento como a realização de um sonho coletivo: "Meu pai era da Império Serrano, minha casa respirava samba! Minha mãe sempre amou a Portela, sempre falava sobre Antônio Rufino, Paulo da Portela, e agora vou ter essa oportunidade, de estar ali", compartilha com orgulho.

Acostumado à rotina intensa dos musicais, ele destaca estar mais do que pronto para encarar o desafio físico do desfile. "Ano passado, eu tive o privilégio de desfilar pela Gaviões, em São Paulo, e senti um pouco do clima e do ritmo! Mas estou preparado! Acho que a disciplina do teatro musical e minha rotina como atleta já me ajudam a manter essa disposição física! Vai ser lindo!".

Entre Brasil e Espanha

Após a folia no Carnaval, Tiago retorna para a Espanha, onde segue estrelando o musical Kinky Boots, um sucesso de público e crítica no país. "Volto pra finalizar essa história tão linda que escrevi no musical Kinky Boots, aqui na Espanha! Neste momento, estou em turnê".

A rotina do espetáculo tem sido intensa. "O sucesso foi tão grande que estamos a cada final de semana em uma cidade diferente, ou seja, estamos percorrendo todos os maiores teatros da Espanha! É muito cansativo! O clima muda muito a cada lugar que visitamos, então volto para fechar esse ciclo que me trouxe muitas coisas boas por aqui", explica.

Mesmo equilibrando compromissos em dois países, ele sente que encontrou o caminho certo. "Devo muito a Lola e aos produtores que acreditaram no meu trabalho para dar vida a essa personagem. É difícil conseguir conciliar a vida e o trabalho em dois países diferentes, mas tem dado certo, tenho uma equipe que me ajuda muito a manter o foco e uma boa terapeuta", brinca.

