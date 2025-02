Tiago Abravanel fará homenagem a Silvio Santos em seu bloco de carnaval: 'Lindo e histórico'

Em entrevista à CARAS Brasil, Tiago Abravanel revela detalhes da fantasia, repertório e homenagem a Silvio Santos no carnaval de São Paulo

Tiago Abravanel (37) vai desfilar o Bloco do Abrava na Av. Faria Lima, neste sábado, 22, e promete um show para ficar marcado na memória dos foliões. Neto de Silvio Santos (1930-2024), o cantor fará uma merecida homenagem ao avô no carnaval de São Paulo.

Em entrevista à CARAS Brasil, o artista fala sobre o carinho do público por seu bloco ser um dos mais esperados da folia paulistana, revela como será o repertório e entrega detalhes da fantasia que usará neste ano.

"Eu fico muito feliz de saber que é um dos mais queridos, mas poder celebrar todos esses anos de história, cada ano mais gente adere, fica junto da gente, espera pra chegar o carnaval pra correr no bloco com a gente. Poder ver a cada ano aqueles rostinhos que eu já vi antes, outras vezes no bloco e que amam o Bloco da Brava, que vão com a família, que se divertem, até mesmo amigos que conseguem todo ano, alguns que vieram de fora de São Paulo pra vir curtir o bloco. Eu tô muito ansioso, tô muito feliz e eu tenho certeza que vai ser lindo e histórico", conta.

No Bloco do Abrava, Silvio Santos será destaque através das marchinhas e outras surpresas que o neto prepara para homenageá-lo. Em conversa com a reportagem, o ator conta sobre a ansiedade de subir no trio e entregar todo seu talento.

"Eu acho que qualquer homenagem requer muita responsabilidade, e no caso da homenagem do maior comunicador do nosso país, que é meu avô, isso torna ainda mais essa responsabilidade ainda maior. O que eu pretendo e o que eu sinto nesse momento é poder celebrar o que ele sempre foi pra todo mundo, que é a alegria. É alegria, é sorrir, e cantar, como a própria música diz, né? Do mundo a gente não leva nada, então vamos sorrir e cantar", canta o intérprete.

"Ele infelizmente deixou a gente, mas o seu sorriso, a sua música, a sua alegria, o seu jeito de se comunicar como ninguém, de levar. Enfim, levar afeto para cada uma das pessoas, eu acho que isso é o mais especial, assim, eu acho que me sinto muito honrado e emocionado de poder fazer isso no meu bloco de carnaval. E acho que vai ser bom... acho não, tenho certeza que vai ser lindo", determina.

Para a fantasia, Tiago vai impactar dedicá-la ao avô. O público vai notar de cara elementos na roupa que fazem a imagem de Silvio Santos. Ao longo do percurso do Bloco Abrava na Av. Faria Lima, o público vai voltar no tempo ao som de músicas que animaram as colegas de trabalho do apresentador.

"Nossa, a fantasia tá linda, tá ficando linda, é bom, como a temática é homenagear Silvio Santos, então vai ser uma versão do Silvio Santos no universo mais fantasioso. É isso que eu posso dizer para vocês, com elementos marcantes, referências, referência de uma roupa bem icônica que ele usou no carnaval", finaliza.

VEJA MAIS DETALHES DO BLOCO DO ABRAVA: