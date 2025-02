Thelma Assis opina sobre participação de famosas nas escolas de samba: ‘Cabe todo mundo’

Na Noite da Aclamação, evento beneficente realizado em Salvador com a presença da CARAS Brasil, Thelma Assis comenta participação de famosas no Carnaval

Campeã do BBB 20, Thelma Assis (40) está na expectativa para o Carnaval. A musa da Mocidade Alegre – bicampeã por São Paulo – fala sobre os preparativos para o desfile e comenta a participação de famosas nas escolas de samba, um tema que tem sido bastante debatido nas redes sociais. “Cabe todo mundo”, diz a médica e apresentadora, durante a Noite da Aclamação, evento beneficente promovido por Lore Improta (31) e Leo Santana (36), na última terça-feira, 28, em Salvador, em que a CARAS Brasil esteve presente.

Questionada sobre o assunto, Thelminha dá lição: “Acho que o Carnaval é um espaço superdemocrático, que cabe todo mundo, que acolhe todo mundo, mas também é um espaço de muita história, de muita tradição. Então, acho que todo mundo que chega a um terreiro de samba, tem que saber onde está chegando, tem que conhecer um pouco daquela história. Mas o resto, independentemente de cor, de gênero, se samba bem, se não samba (...) O samba é algo que pode ser aprendido. Mais do que nunca, a gente está no Carnaval para se jogar e se divertir. Então, sem julgamentos, a gente só quer curtir o Carnaval”.

E por falar na folia, que está logo ali, Thelma conta como anda a sua rotina. “É aquela correria boa, com muitos ensaios todos os finais de semana. Tem ensaios técnicos, que são superimportantes. E entregar os lookinhos que a gente gosta. Saio de um evento já pensando no próximo look para o outro”, fala. “Malho o ano inteiro. No Carnaval, intensifico. Estou fazendo corrida para ganhar resistência. E se o povo achar bonito ou feio, é consequência, vai ser aquilo. Mas eu me preocupo mais com os looks (risos)”, continua.

A apresentadora do Bem-Estar da TV Globo também comenta sobre pressão estética e como costuma lidar com ela. “Está cada vez mais em voga, né? Tem esses medicamentos que estão na moda, as pessoas dão uma de Dr. TikTok e começam a se automedicar. Eu, como médica, sempre gosto de passar mensagens que a gente tem que ter um corpo saudável, independentemente do que você faça, atividade física (...) Você vai buscar a sua saúde, seja ela sua saúde física ou mental; quando você se olha no espelho, se sente bem”, destaca.

“Isso é o que me guia, e acho que a gente tem que passar de mulher para mulher, e não ficar pressionando, se cobrando e a saúde mental se deteriorando cada vez mais. Então, sou a favor de um corpo saudável. Sempre falei isso. Sempre fui mais magrinha (...) A gente sabe que a pressão estética recai em outros corpos, mas eu também já tive isso: ‘Ai, pernas finas no samba’. E nunca me importei. A gente tem que valorizar o que tem de melhor, e a nossa saúde”, emenda Thelminha.

Thelma Assis cai no samba da Mocidade Alegre - Foto: Clayton Felizardo/Brazilnews

BBB 25

Thelma Assis venceu a final do BBB 20, que aconteceu no dia 27 de abril de 2020, com 44,10% dos votos do público. A campeã da edição levou para a casa o prêmio de R$ 1,5 milhão.

Rafa Kalimann (31) ficou com o segundo lugar, com 34,81%. Manu Gavassi (32) fechou o top 3 com 21,07% dos votos. Com a vitória de Thelminha, as mulheres se igualaram aos homens em número de conquistas no programa à época.

A campeã confessa que não tem tido muito tempo para acompanhar o BBB 25. “Nesse final de semana, por exemplo, nem liguei a televisão em casa; mas fico ligadinha na redes sociais do BBB, para saber o que está acontecendo, porém, não estou assistindo detalhe por detalhe, não”, diz ela, que ainda dá uma dica para vencer o Big Brother Brasil. “É aquela dica meio clichê, mas para mim deu certo: seja você mesmo, porque senão vai enlouquecer. São muitos dias para sustentar uma máscara”, reforça.

NOITE DA ACLAMAÇÃO

Dedicado ao expoente da música brasileira, a segunda edição da Noite da Aclamação foi marcada por uma celebração à cultura. O evento beneficente – cujo objetivo é arrecadar doações para as obras sociais Irmã Dulce (1914-1992) – homenageou este ano o cantor Gilberto Gil (82).

Thelma Assis, que estava entre os vários famosos que marcaram presença na festa, em Salvador – com show do Timbalada e participações especiais de Ivete Sangalo (52) e Margareth Menezes (62) –, falou sobre a capital da Bahia e sua relação com o pai de Petra Gil (50).

“Sempre maravilhoso estar aqui. Eu amo essa cidade. Sou apaixonada por Salvador. A gente sente a energia ao pisar, né? Estou muito feliz de estar neste evento, pelo objetivo nobre, homenageando Gilberto Gil. E falando em Gil e em Carnaval, tenho a musicalidade do Gil. Foi tema da Mocidade Alegre e foi o ano que a gente levou o título falando de fé. E esse ano, a gente volta a falar de fé. Acho que tudo está conspirando. Eu também vim vestida de Gil, de um álbum de Gil que fala de samba – Gilbertos Samba. Estou muito feliz”, finaliza a médica.

Leia também:Gilberto Gil sobre última turnê: 'É natural que essas coisas acabem acontecendo'

VEJA PUBLICAÇÃO DE THELMA ASSIS NO INSTAGRAM: