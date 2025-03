Red Carpet do Oscar: Médica explica nova tendência das famosas para driblar desconforto nos pés

Uma nova tendência para driblar desconforto nos pés durante passagem pelo tapete vermelho do Oscar tem chamado a atenção das famosas em Hollywood

O Oscar 2025 está marcado para este domingo, 2, diretamente do Teatro Dolby, em Los Angeles, Califórnia, nos Estados Unidos. Ainda Estou Aqui é o representante brasileiro, com três indicações (Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Atriz - Fernanda Torres). A maratona de premiações vai levar horas e tudo começa pelo tapete vermelho. Em busca de mais conforto, uma nova tendência entre as famosas tem se fortalecido a cada temporada de premiações: o neuromodulador nos pés.

Nicole Kidman (57), que concorreu ao Globo de Ouro com a brasileira, por exemplo, já fez o uso do procedimento, segundo a imprensa internacional. O resultado proporciona maior conforto ao usar salto por muito tempo, já que controla o suor da região e tratar a fascite plantar, diz ainda a imprensa.

Para entender melhor como o neuromodulador nos pés funciona, CARAS Brasil conversa com a médica dermatologista Dra. Luciana Maluf, que explica a ação do procedimento estético na região pouco conhecida. Normalmente, as pessoas estão acostumadas a aplicar botox no rosto.

"O neuromodulador no pé para estética, ele serve pra sudorese (suor excessivo) do pé. Ele ajuda muito a vida de quem sua muito no pé e que escorrega muito no sapato, ele serve também para fascite, para inflamação dos músculos e tendões, então ele ajuda a melhorar a dor relaxando os músculos, então tem o seu lado clínico", afirma.

A especialista chama a atenção para a importância de procurar um profissional qualificado para a aplicação do produto. Se em dosagem incorreta, os riscos à saúde são inevitáveis. A regra também vale para todo e qualquer medicamento.

"Riscos à saúde para um profissional da saúde que sabe realizar esse procedimento com segurança, sabendo dosagem, plano de aplicação, no geral, não trás. Agora, as pessoas que se arriscam a aplicar e que não sabem o procedimento, podem ter riscos de deixar o músculo com relaxamento excessivo", revela.

Apesar de o neuromodulador virar uma tendência entre as famosas no tapete vermelho, a Dra. explica que não existe nada comprovado sobre a melhora específica para o uso de salto. "Não temos um estudo específico disso. O que temos visto de melhora são as contraturas na planta do pé que trás um conforto por conta de mio modular o músculo."

