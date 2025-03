Talitha Morete passa carnaval trabalhando e revela como será o pós: 'Talvez sobre um pouco de energia'

Ana Maria Braga (75) aproveitou o feriado de carnaval para passar dias em uma praia deserta na Bahia com o namorado, o jornalista Fábio Arruda (54). Com isso, Talitha Morete (40) assumiu o comando do Mais Você ao lado do colega Fabricio Battaglini (50).

Em entrevista à CARAS Brasil realizada antes do período festivo, Morete contou que não vai pular nenhum bloquinho. No entanto, a apresentadora revelou que pretende aproveitar o final de semana pós-carnaval.

"Vou passar o carnaval trabalhando. Vou fazer o Mais Você ao lado do meu amigo Fabrício Battaglini, pois a Ana tirará uma folga na semana. E, no sábado das Campeãs, faço o É de Casa normalmente. Ou seja, talvez sobre um pouco de energia para eu curtir o desfile das campeãs", conta ela.

O É De Casa é gravado nos Estúdio Globo, no Rio de Janeiro, o que vai permitir a apresentadora terminar o plantão com um gostinho de folia. Até lá, ela deve deixar São Paulo na sexta-feira, 7, após o término do Mais Você, para focar na revista eletrônica que apresenta ao lado de Rita Batista (45), Thiago Oliveira (40) e Maria Beltrão (53).

"É um programa muito dinâmico, ao vivo, é preciso sempre estar muito concentrada, alinhada com os meus amigos e com toda a equipe. A preparação não muda para o Carnaval, essa é a verdade. A preparação existe para todo o sábado, porque cada programa é único, tem suas especificidades. Eu busco estar 100% presente em tudo o que eu faço", conta.

"Sempre sonhei em estar ali e batalhei muito para que isso acontecesse. Temos um programa ao vivo de três horas, com informação, diversão, dicas, culinária, jardinagem, tudo isso em uma casa maravilhosa. É um prazer enorme trabalhar todo sábado ao lado de uma equipe talentosa, animada, que ama o que faz", complementa a apresentadora.

VEJA PUBLICAÇÃO DE TALITHA MORETE: