S.O.M. Festival promete animar o carnaval em Trancoso

S.O.M. Festival acontecerá entre os dias 28 de fevereiro e 4 de março, com música, gastronomia e experiências exclusivas

A quarta edição do S.O.M. Festival (State Of Mind) promete agitar o carnaval de 2025 em Trancoso. O evento acontecerá entre os dias 28 de fevereiro e 4 de março com uma programação especial.

O evento terá música, gastronomia e experiências exclusivas de bem-estar. O público poderá vivenciar um evento multissensorial e se reconectar com a natureza através de atividades de wellness.

O festival também terá festas com 19 DJs nacionais e internacionais, como ÂME LIVE, Chambord, BLOND:ISH, Maga, Franky Ricardo, Arodes e Adam Ten.

Confira a programação do S.O.M. Festival:

28/02/25 – Opening dinner experience Sky and Sand

-Praia Flô Trancoso

01/03/25 – Genesis Party - Festa noturna Open Bar Premium.

-Teatro Loccitane

02/03/25 – Light of Surprises Party - Festa noturna Open Bar Premium.

-Vale do Sol (antigo Vale dos Bufalos)

03/03/25 - Cosmic Boom - Festa noturna Open Bar Premium.

-Teatro Loccitane

04/03/25 – Feijoada of Champions - Almoço All Inclusive.

-Casa da Gloria no Quadrado