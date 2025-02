Solteiro Não Trai: Gustavo Mioto revela como passará seu Carnaval

No comando do bloco Solteiro Não Trai, Gustavo Mioto revela para a CARAS como será seu Carnaval e como está sua vida de solteiro

O cantor Gustavo Mioto fará novamente o seu bloco Solteiro Não Trai em São Paulo. Neste domingo, 23, o artista fará uma série de shows para o público na capital paulista. A concentração começa às 12h, e o trio elétrico parte às 13h da Avenida Henrique Schaumann, em Pinheiros , percorrendo o trajeto entre os números 567 e 125.

Em entrevista para a CARAS Digital, o famoso contou como será retornar às ruas após grande sucesso em 2023. Gustavo Mioto prometeu uma apresentação repleta de músicas e melhor do que da última vez. "É um show que preparei com muito carinho, do jeito que o Carnaval merece, vai ser muito legal, um show grande, comprido, muito feliz", disse.

Agora solteiro, o cantor falou se curtirá a festa depois do trabalho e se a época é uma de suas favoritas do ano. "Eu sempre gostei da época do Carnaval assim, talvez não seja minha época preferida do ano, mas sempre achei muito massa a energia, a vibe que isso traz, verão, Brasil é um sentimento que não tem em outro lugar do mundo, sempre fui mais caseiro. Quando tive a oportunidade, a idade pra curtir, já tava trabalhando ", declarou ele que nasceu em Votuporanga, em São Paulo.

Trabalhando muito e com viagem marcada após o Carnaval, ele revelou como está a vida de solteiro . "Eu nem sei direito como tá sendo, porque do jeito que a gente tá trabalhando... Vou viajar tirar uns dias de férias, mas mesmo assim vou tá gravando o projeto lá de fora internacional ", disse um pouco dos próximos planos.

Ataques contra Gustavo Mioto após término com Ana Castela

O cantor Gustavo Mioto usou as redes sociais recentemente para fazer um longo desabafo a respeito do fim de seu namoro com a cantora Ana Castela. Em seu perfil no X, antigo Twitter, o artista contou que pessoas próximas a ele estão sofrendo ataques devido ao término da relação.

Segundo Gustavo, amigos têm sido acusados de 'incentivar o rompimento com a famosa. "Galera, estou bem triste sabendo de uns aglomerados de 'fãs' ofendendo, e querendo denunciar o perfil de trabalho, de amigos meus, por achismos… chega ser um absurdo eu ter que vir aqui falar que isso passa do ponto", iniciou ele.

Em seguida, o cantor sertanejo ressaltou que o relacionamento entre ele e Ana Castela terminou em comum acordo . " Não acabou por um texto, não acabou por que um amigo deu a ideia. Teve que ser assim, porque não teve outro caminho. E não é você aí do seu telefone, sem viver o que a gente viveu, que vai adivinhar os porquês, e nem entender o que foi sentido. Isso, fui eu que senti. Eu estava lá. Finalizando, deixem a vida seguir. Meus amigos não têm nada a ver" , desabafou, por fim.

