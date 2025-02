Sheron Menezzes se torna uma das musas do Camarote Nº1

A atriz Sheron Menezzes vai brilhar no carnaval como musa de camarote na Marquês de Sapucaí

A atriz Sheron Menezzes foi anunciada como uma das musas do Camarote Nº1 na Marquês de Sapucaí, Rio de Janeiro. Ela aceitou o convite para levar sua energia e beleza para a folia de 2025.

A estrela promete agitar o camarote com sua alegria e paixão pelo carnaval. “É uma honra ser musa do Nº1 ao lado de tantas mulheres incríveis, estou animada para voltar ao Camarote, e mais empolgada ainda para cantar e celebrar Milton Nascimento na avenida. Cresci ouvindo Milton e será um carnaval muito especial”, disse ela, citando que será musa no desfile da escola de samba Portela, que vai homenagear o cantor brasileiro.

O camarote também terá o Baile Funk Nº1, que terá Tati Quebra Barraco, MC Leozinho, Bochecha e Furacão 2000 para encerrar a terça-feira de carnaval. O local ainda terá shows de MC Daniel, Matuê, Xande de Pilares, Xand Avião, Nattan, Felipe Amorim, Grupo Revelação, João Gomes, Vintage Culture e Dudu Nobre.

Sheron Menezzes se declara para o marido

A atriz Sheron Menezzes usou as redes sociais para se declarar para marido. É que ela completou 13 anos ao lado de Saulo Bernard e dividiu um clique com o amado para comemorar a data especial. Em seu perfil no Instagram, a famosa compartilhou uma foto em que ela e Saulo trocam olhares apaixonados e celebrou mais um ano com ele. "E tem casal que completou 13 anos ontem… 'meu riso é mais feliz contigo'", escreveu a artista na legenda da publicação. Veja a publicação!

