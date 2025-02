Savia David reflete sobre relação com o Carnaval: 'Mudou a minha vida'

Em entrevista à CARAS Brasil, Savia David fala sobre retorno como musa da Beija-Flor de Nilópolis após ficar quase quatro afastada dos desfiles

Savia David (37), musa da Beija-Flor de Nilópolis, retorna à passarela do samba no Rio de Janeiro após se manter afastada dos desfiles por quatro anos. Em entrevista à CARAS Brasil, a musa reflete sobre a relação com o Carnaval: "Mudou a minha vida", declara.

Ensaios e preparação

Musa da Beija-Flor, Savia David está em todos os ensaios da agremiação e não esconde a ansiedade para o grande dia: "Agora já está faltando bem pouco para o carnaval e o frio na barriga já começa a aparecer, principalmente porque é um carnaval muito especial pra mim", revela.

Em um dos últimos ensaios da escola, na noite de quinta-feira, 13, a musa sambou e dividiu espaço com o ator Samuel de Assis (42) durante uma homenagem para o ícone Neguinho da Beija-Flor (75). Na comemoração, Sávia vestiu um macacão azul, cheio de recortes e colado no corpo, e arrancou elogios do público que assistia ao ensaio.

“O Neguinho é parte importante da história da Beija-Flor. Então, essa homenagem é muito justa e merecida!”, pontuou Sávia David, que não escondeu a ansiedade para o desfile.

Momento de emoção

Afastada da passarela do samba do Rio de Janeiro desde 2020 por conflitos com as datas do Carnaval de São Paulo, onde defendia o cargo de Rainha de Bateria da Unidos da Vila Maria desde 2018, Savia comemora o retorno à cidade do samba.

“É um carnaval muito especial para mim pelo meu retorno a Beija-Flor e também pela homenagem para o Laíla, que foi quem me deu a oportunidade de desfilar pela primeira vez. Foi ele que, sem saber, mudou a minha vida”, revela sobre o começo da trajetória no samba.

