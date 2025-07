Samba-enredo de Frejat, Zélia Duncan e Arlindinho homenageia Rita Lee na Mocidade

Parceria musical celebra a Rainha do Rock em samba concorrente da Mocidade Independente de Padre Miguel

Rita Lee vai brilhar na avenida! A cantora e compositora, que marcou gerações com irreverência e talento, será tema do enredo da Mocidade Independente de Padre Miguel no Carnaval de 2026. E a homenagem já começou a emocionar com um samba-enredo concorrente assinado por um verdadeiro time de estrelas.

Frejat, Zélia Duncan e Arlindinho Cruz se juntaram para compor um dos sambas inscritos na fase seletiva da escola de samba carioca. O trio ainda contou com a parceria de nomes importantes da cena carnavalesca: Zé Paulo Sierra, Igor Leal, Rafael Falanga, Professor Renato Cunha, Silas Augusto e Luiz Nascimento.

A união de artistas do rock, da MPB e do samba promete um resultado poderoso, que emociona já na fase de audições.

Frejat comemora o convite e elogia o time

Para Frejat, participar dessa homenagem foi uma alegria especial. “Compor um samba pra Rita Lee é algo que está me dando uma alegria enorme. O convite do Arlindinho para eu me reunir com essa rapaziada maravilhosa foi muito bacana! A Rita é uma pessoa muito importante na minha vida”, declarou o músico.

Zélia Duncan também abraçou o projeto com entusiasmo. Amiga e admiradora de longa data de Rita, ela trouxe sua vivência artística para construir um tributo à altura da homenageada. Arlindinho, que convidou os colegas para a empreitada, representa a nova geração do samba carioca e costurou a ponte entre estilos com naturalidade.

Rita Lee no samba: uma homenagem que emociona

Mesmo após sua morte, Rita continua sendo inspiração para artistas de diferentes gêneros. Ícone da música brasileira, ela agora será celebrada também no ritmo do samba-enredo, com uma obra que mistura leveza, crítica e liberdade criativa, assim como a própria cantora sempre fez em sua carreira.

A Mocidade ainda está na fase de seletiva, mas o samba apresentado por Frejat, Zélia e Arlindinho já desponta como um dos favoritos da disputa. Se for o escolhido, a escola levará para a avenida não só um desfile com identidade, mas também um tributo de peso a uma das figuras mais marcantes da cultura nacional.