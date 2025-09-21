Samba de Virginia Fonseca chama a atenção e gera comentários

Em vídeos, samba de Virginia Fonseca chama a atenção e divide opiniões nas redes sociais; influencer acabou de ser coroada rainha da Grande Rio

A passagem de coroa de Paolla Oliveira para Virginia Fonseca na Grande Rio aconteceu neste sábado, 20, e o momento repercutiu nas redes sociais. Ao sambar no palco, a influenciadora digital mostrou seu samba e gerou comentários.

Mãe, empresária e apresentadora, a famosa aceitou o desafio de assumir o cargo tão importante no Carnaval e, apesar do nervosismo, conseguiu exibir seu talento na escola. Contudo, Virginia não se livrou das críticas e claro que dividiu opiniões ao sambar.

Considerando que está há pouco tempo no meio, muita gente elogiou a loira e a apoiou. “Está nervosa, com medo, aflita, mais com coragem, isso é ser mulher, isso é vencer, cada ano ela vai se superar, ela tem coragem e isso assusta quem não tem”, disseram. “Tudo tem a primeira vez, e é claro que junto vem o nervosismo e a tensão… mesmo assim ela foi ótima!”, consideraram.

Outros internautas não aprovaram a performance dela e comentaram sobre ela achar que estava fazendo uma dança para o TikTok, coisa que já está acostumada e faz várias músicas viralizarem.

Veja o samba de Virginia Fonseca:

Virginia faz desabafo e confessa nervosismo

Neste sábado, 20, após ser coroada rainha da Grande Rio, Virginia Fonseca fez uma postagem em sua rede social para compartilhar o que estava sentindo. A famosa então fez um desabafo e abriu o seu coração, resumindo com sinceridade como estava diante do novo desafio de sua carreira artística.

A empresária até comparou o momento com o do nascimento de seu filho caçula, José Leonardo, fruto do casamento que viveu com Zé Felipe até maio deste ano.

“Hoje o carnaval começa de fato, acho que a ultima vez que estive tão nervosa assim foi no parto do José Leonardo kkk eu nem sei o que falar, to tremendo e com vontade de chorar! Um desabafo real pra vocês, mas só sei agradecer por tudo, tenho muito pra aprender, quero aprender e vou me esforçar todos os dias pra melhorar 2026 É NOSSO (amanhã volto quando conseguir digerir tudo que vivi agora)”, disse ela na postagem. Veja as fotos do look da coroação aqui!