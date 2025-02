Sabrina Sato se veste de Zumbi Punk para o último ensaio técnico da Vila Isabel

Sabrina Sato atrai todos os olhares com fantasia prateada e ousada para interpretar um Zumbi Punk no último ensaio técnico da Vila Isabel

A apresentadora Sabrina Sato já está pronta para curtir o sábado em clima de carnaval no Rio de Janeiro. No início da noite, a musa se preparou para marcar presença no último ensaio técnico da escola de samba Unidos de Vila Isabel na Marquês de Sapucaí. Porém, a folia dela só vai terminar de madrugada, já que ela é presença confirmada em um baile de carnaval.

Para começar a noite de muito carnaval, Sato se vestiu de Zumbi Punk. Ela usou uma fantasia prateada em acessórios pretos para se jogar na Sapucaí. O look ainda contou com vários cristais de Swarovski para dar o toque brilhante. O modelito ousado deixou à mostra as curvas impecáveis ela e as pernas torneadas.

Sabrina é a rainha de bateria da Vila Isabel. Mais tarde, a apresentadora vai voltar ao hotel Copacabana Palace para prestigiar o Baile de carnaval da Vogue e promete mais uma fantasia caprichada.

Sabrina Sato - Styling: Pedro Sales; Beleza: Will Vieira; Fotos: Hick Duarte; Video: Marlon Brambilla; Head Piece: Jean-Baptiste Santens; Look: Custom Swarovski; Nail Art: Roberta Munis; Retouch: Bruno Rezende

Outro look de Sabrina Sato no carnaval

Durante a temporada de ensaios, Sabrina Sato completou 44 anos de vida e celebrou a data especial na quadra da escola de samba Unidos de Vila Isabel. Para a ocasião, a famosa escolheu se vestir de Elvira e arrasou na produção, com direito à peruca preta, top repleto de brilho e uma saia com franjas que ressaltou ainda mais a boa forma da artista.

"Elvira, a rainha das trevas!!! Pronta para sambar e assombrar no ensaio de rua da minha Unidos de Vila Isabel! Solta o bicho, dá um baile de alegria. É o povo do samba virado na bruxaria. O caldeirão vai ferver, eu quero ver segurar. Não tem jeito, a Vila vai te pegar", escreveu ela em seu Instagram, citando um trecho do samba enredo que a agremiação vai levar para a avenida neste ano.

