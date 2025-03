Sabrina Sato se torna a ‘Rainha de Todos os Ritmos’ no desfile da Gaviões da Fiel

Magérrima, a rainha de bateria Sabrina Sato usa fantasia deslumbrante e toda dourada para desfile da Gaviões da Fiel no carnaval de São Paulo

A apresentadora Sabrina Sato exibiu sua beleza deslumbrante ao desfilar como rainha de bateria da escola de samba Gaviões da Fiel no carnaval de São Paulo. Na madrugada deste domingo, 2, ela cruzou o Sambódromo do Anhembi com a fantasia de ‘Rainha de Todos os Ritmos’.

O look dourado e sensual foi criado pelo estilista Henrique Filho, com styling de Pedro Sales e beleza assinada por Krisna Carvalho. O modelito deixou à mostra o corpo magérrimo da estrela e destacou sua alegria na hora da folia.

“Esse ano venho representando a Rainha de Todos os Ritmos’, em conexão com a nossa bateria, que vem como grandes guardiões do som, fazendo o coração dos Gaviões pulsar. É sempre uma honra e uma emoção indescritível estar à frente da bateria Ritmão, representando minha Gaviões da Fiel!”, disse Sabrina Sato.

Em 2025, o enredo da Gaviões da Fiel foi "Irin Ajó Emi Ojisé", abordando a tradição das máscaras nos rituais do continente africano.

Sabrina Sato na Gaviões da Fiel - Foto: Will Dias / Brazil News

Nova fase de Sabrina Sato

Sabrina Sato falou pela primeira vez sobre a perda do bebê que esperava com Nicolas Prattes e a sua volta para o Carnaval. Antes do início da folia, a apresentadora abriu o coração no reality show “Carnaval da Sabrina”, que acompanhou sua jornada de preparação para o Carnaval. Em um trecho do episódio compartilhado por Hugo Gloss, ela revelou detalhes sobre a perda do bebê, que aconteceu após um aborto espontâneo ocorrido no dia 6 de novembro do ano passado, conforme informado pelo Hospital Israelita Albert Einstein.

A apresentadora falou sobre a incerteza de sua participação no Carnaval, com a decisão sendo tomada apenas no final de 2024. "Por tudo que aconteceu na minha vida, ano passado, no final do ano passado, eu acabei recebendo alta médica para voltar para o Carnaval quase perto do Natal, em dezembro.", comentou a atriz.

Alguns ajustes tiveram que ser feitos em relação as suas fantasias, porque estavam planejadas para uma gestação. “Minha fantasia seria para uma mulher grávida e acabou não sendo uma mulher grávida, tive que fazer essas mudanças também. Meu Carnaval está um pouco atrasado, mas se Deus quiser, vai dar tudo certo", relatou.

"Eu não sou a mesma do Carnaval passado. Eu já me transformei, sou outra mulher. Acho que o Carnaval, para mim, é quase uma filosofia de vida. Cura a alma. O Carnaval cura", comentou a atriz, que destaca sobre a sua transformação pessoal.

